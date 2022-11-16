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砸20萬赴美打疫苗！一家5口全套隔離衣卻不能登機　旅行社判賠

▲▼日本旅遊，成田機場，團客，海外觀光團，海外旅客，團體旅遊，自助旅行，自助遊，自助行，FIT，旅客，團體旅客，背包客，商務客，商務旅客，親子旅遊，家庭旅行，遊客，觀光客。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台中徐姓男子為了帶家人去美國打疫苗，向旅行社買了5張聯航來回機票，想不到到了機場才發現沒有開票，無法登機，只好再多花錢改買晚上的機票。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者劉人豪／台中報導

台中一徐姓男子想帶一家5口到美國打疫苗，上旅行社網站購買5張聯航來回機票。當天徐男備好5紙PCR核酸檢測證明、全家穿上全套隔離衣，到機場辦理登機時，卻發現未開機票，只能多花錢買長榮機票出發，徐男事後提告，一審獲判賠7萬餘元，旅行社主張雙方無委任契約提起上訴，台中地方法院認為，旅行社收取服務費已成立有償之委任契約，駁回上訴。不得再上訴。

去年5、6月台灣因為新冠疫情爆發，國內疫苗尚不足，許多人選擇到國外施打疫苗，徐男為了帶一家5口到美國打疫苗，於去年6月1日上山富國際旅行社網頁，刷卡購買隔日飛舊金山的聯合航空來回機票5張，共花費20萬4261元。

隔日清晨6時30分時，徐男一家老小帶著PCR自費核酸檢測證明5紙，穿上全套隔離衣趕往桃園機場。沒想到徐男向航空公司櫃檯辦理登機時，竟被告知還沒開票，導致無法登機，徐男當場打給旅行社，卻因還未到上班時刻，無人接聽電話，一家人只能滯留在機場苦等旅行社回應。

徐男表示，由於美國入境所要求新冠肺炎PCR核酸檢測證明，自開立起僅有短短2至3天效力，加上已安排好舊金山機場接送和住宿，如改行程損失更大，只好等旅行社上班時，再透過旅行社改訂當天晚上的長榮航空機票，價格為31萬2600元，除了多花10萬8339元買機票外，回程班機也被延後，徐男主張他與妻子皆損害4.5個工作天，共計1萬8000元，要求旅行社賠償所有損失合計12萬6339元。

旅行社則表示，徐男訂購機票後，旅行社有發送機票訂單確認信，且傳送機票付款成功確認書給徐男，確認書上面載明：「15至30分鐘内如未收到電子機票，請洽客服專線或客服信箱」，但徐男卻將確認書誤認為電子機票，沒有向他們反映，也有過失。旅行社主張，旅行社僅受聯合航空委託代理銷售機票，旅客和航空公司之間才有旅客運送契約，自認已盡告知義務，徐男應自行負責。

台中地院認為，徐男有接到機票付款成功確認書，但並未依上面說明，向旅行社反映沒收到電子機票，讓旅行社無法有補救措施，也有過失，一審判徐男應自負3成責任，旅行社應賠償機票價差之7成責任，共7萬5837元。

旅行社提起上訴，表示僅受聯航委託代理銷售機票，與徐男間無契約關係存在，就算有契約關係，也非徐男主張之旅遊契約；也不是原判決認定的委任關係。

台中地院二審認為，徐男從旅行社網站購買聯合航空公司機票，旅行社從中收取服務費，雙方之間應成立有償之委任契約，並未超出判決範圍，判決駁回上訴，旅行社應賠償徐男7萬5837元。不得再上訴。

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