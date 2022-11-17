拜登又出糗！上樓梯「踉蹌險跌倒」畫面曝　印尼總統秒伸手相救

#WATCH | US President Joe Biden stumbles at the stairs as Indonesian President Joko Widodo holds him during their visit to a Mangrove forest in Bali at #G20Summit2022 pic.twitter.com/5graKRK82K — ANI (@ANI) November 16, 2022

記者張方瑀／綜合報導

在印尼峇里島舉行的二十國集團（G20）峰會在16日落幕，而高齡79歲的美國總統拜登（Joe Biden）在一連串的外交會議後，似乎略顯疲態，在上樓梯時突然踉蹌險些摔倒，所幸站在一旁的印尼總統佐科威反應迅速，立刻伸手攙扶。

拜登近日出席G20峰會，在此之前又與多國領袖進行會晤，他的身體似乎已感到疲倦，他16日受邀到峇里烏拉萊（Ngurah Rai）紅樹林公園，參與種植紅樹林並了解保護工作；而當拜登準備步上最後一格台階時，突然沒有踩穩，直接一個踉蹌差點摔倒，所幸佐科威反應迅速，立刻伸手拉住，拜登也扶著佐科威的腰穩住身體，接著彷彿沒事地走入會場。

再3天就滿80歲的拜登時常被外界質疑健康問題，而這也不是他第一次在鏡頭前出糗，除了曾在騎自行車時，當眾摔倒嚇壞民眾和特勤人員外，頻頻口誤也已是家常便飯，他先前在期中選舉替議員站台時，曾把美國50州說成54州，還想不起烏克蘭前線地名，腦袋當機13秒的畫面也在推特瘋傳。

隨著總統任期進入後半階段，拜登所屬的民主黨在期中選舉中雖保住參院，但最後眾院席次仍輸給共和黨。拜登先前曾表示，在與家人討論過後，自己可能會在明年初宣布是否參選下一任總統。

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