美日韓同意加強遏制　北韓警告：美國會後悔！將採更猛烈軍事回應

▲ 北韓外務相崔善姬。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

美日韓領袖13日在東亞高峰會場邊舉行峰會，同意強化對北韓遏制力，以因應核武及飛彈威脅。北韓外務相崔善姬17日對此做出回應，揚言採取更猛烈軍事行動。這是她今年6月晉升外務相後首次公開發表談話，對美國警告，這是一場必將後悔的賭博。

崔善姬17日透過官媒《朝中社》發表談話指出，「美國愈是執著於對同盟國『強化提供擴大遏制力』，愈是加強在朝鮮半島及區域內挑釁或虛張聲勢的軍事活動，我方軍事回應也將成正比，甚至更加猛烈，這對美國及追隨勢力將是更嚴正、現實且無法逃避的威脅。美國將會明白，他們正在做一定會後悔的賭博。」

美國總統拜登、日本首相岸田文雄及南韓總統尹錫悅13日於柬埔寨金邊舉行三方會談，共同聲明指出，「將合作加強對北韓的擴張遏制」，「若北韓強行進行核試，將面臨國際社會強力且果斷的回應」。

崔善姬對此聲稱，是美日韓侵略性軍演引發北韓合法且義務性的軍事回應，卻稱其為「挑釁」，還揚言加強遏制及強力回應，北韓對此提出嚴正警告。

她直言，這場三方會談終將使朝鮮半島局勢陷入更加難以預測的局面，「美國及追隨勢力有必要明白，儘管他們近日接連展開大規模侵略戰爭演習，不但無法牽制我方的壓倒性回應，反而會使自身面臨更大的安保危機」，「美國的『強化提供擴張遏制力』及各國聯軍在朝鮮半島周邊日漸頻繁的軍事活動，將是導致美國及盟國更加不穩定的愚昧舉動。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》