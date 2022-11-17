　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／社運名醫柳林瑋貼嘴強吻女大生　判刑8月今宜蘭入監服刑

▲▼ 柳林瑋被」美的好朋友」前小編告妨害名譽出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲柳林瑋因強吻女粉絲被依猥褻罪判刑定讞入監。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

名醫柳林瑋因曾參與2014年太陽花學運而爆紅，卻在2017年間，利用與仰慕他的女大生同車機會，先趁機把女大生的頭轉過來，強吻嘴唇5、6秒，高院依強制猥褻判刑8月，經上訴三審遭駁回確定後，台北地檢署囑託柳林瑋戶籍所在的宜蘭地檢署執行，但柳林瑋先是以身體不是為由請假延期，並趁這空檔向法院提出再審申請，17日終於向宜蘭地檢署報到，正式發監。

柳林瑋是網媒「沃草」創辦人，因在洪仲丘事件中發起公民1985聯盟，以及參與太陽花學運而成名，他在2015年間的1場演講中，認識了本案休學中的女大生，2人相互加為臉書好友，2017年4月15日，柳林瑋藉口成立臉書粉專「美的好朋友」，需要委託被害人整理化妝品成分工作為由邀約見面。

隔天柳林瑋載著被害人到台北建國中學校園散步閒聊，不久遇雨返回車內，柳林瑋藉詞經營網路平台精神緊張、備感壓力，要求被害人給予擁抱支持，被害人勉強照做，就在2人頭部互靠肩膀時，柳林瑋突然強行扭動被害人頭部，藉此強吻得逞。

事後被害人在網路上發表文章「這是一場華麗優雅的誘騙」，詳述遭仰慕對象侵犯的過程，網友紛紛開始猜測、影射加害者身分，柳林瑋因此控告被害人涉嫌妨害名譽，被害人為了證明清白，從回文網友中，找出另2名受害人分別作證，因為到柳林瑋家中幫忙打掃等時機遭猥褻。

台北地檢署2019年間以3個強制猥褻罪起訴柳林瑋，一審將柳判刑1年6月，高院認定其中2名受害人證詞不足以認定柳犯罪，僅將柳欺侮女大生的部分判刑8月，上訴最高法院駁回確定，台北地檢署原要傳喚柳林瑋到案，柳聲請到戶籍所在的宜蘭地檢署發監執行，宜檢通知他10月31日到案，但柳又請假，改訂11月17日報到發監。

►「公主洗髮泡泡」3瓶811元！洗出夢幻秀髮就靠它

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／工廠恐怖塵爆！　2男嚴重燒傷命危
豬仔遭囚新店摩鐵！　警壓制2嫌畫面曝
快訊／名醫柳林瑋貼嘴強吻女大生！　判刑8月今入獄
遭控霸凌林玉書！　《全明星》女星媽媽怒：我家寶貝最有素養
4歲蔡桃貴「半夜哭到歇斯底里」！一提到原因...二伯心碎
匯款被女行員連問2句話　人妻臉色鐵青狠瞪「是我老公」
指楊實秋獨子「賣淫為樂」！　大馬歌手丘沁偉下場慘曝
霍華德嗑台灣火鍋嗨喊很棒！　球迷「10字金句」被讚翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

100G硬碟存3千張不雅照！　偷拍2年「受害人不計其數」偷拍狼收押

桃園出現幽靈人口　里長候選人「妨害投票正確罪」遭起訴

快訊／彰化鐵管加工廠恐怖塵爆　2男嚴重燒傷命危插管搶救中

快訊／社運名醫柳林瑋貼嘴強吻女大生　判刑8月今宜蘭入監服刑

苗栗縣議員候選人樁腳招待吃飯5萬交保　里長候選人千元買票收押

台東鹿野驚傳賄選！　「1票2000元」鄉代候選人偵訊後遭聲押

壓制畫面曝！豬仔求職遭囚新店摩鐵　2嫌被逮還裝傻：怎麼了？

高雄白車連撞2車拒檢狂逃！警砸窗+噴辣椒水　7km外找到車了

指楊實秋獨子「賣淫為樂」！大馬歌手丘沁偉網上開撕　下場出爐

快訊／中和男住處遭狠砍破肚！2共犯今晨落網

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

《全明星》林玉書爆「被隊員霸凌」　經紀人「急撇排擠」...藏內幕！

男子用斧頭玩《Minecraft》　自製控制器體驗沉浸式砍樹

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

調皮柴假裝聽不懂指令　看到食物秒照做超現實

100G硬碟存3千張不雅照！　偷拍2年「受害人不計其數」偷拍狼收押

桃園出現幽靈人口　里長候選人「妨害投票正確罪」遭起訴

快訊／彰化鐵管加工廠恐怖塵爆　2男嚴重燒傷命危插管搶救中

快訊／社運名醫柳林瑋貼嘴強吻女大生　判刑8月今宜蘭入監服刑

苗栗縣議員候選人樁腳招待吃飯5萬交保　里長候選人千元買票收押

台東鹿野驚傳賄選！　「1票2000元」鄉代候選人偵訊後遭聲押

壓制畫面曝！豬仔求職遭囚新店摩鐵　2嫌被逮還裝傻：怎麼了？

高雄白車連撞2車拒檢狂逃！警砸窗+噴辣椒水　7km外找到車了

指楊實秋獨子「賣淫為樂」！大馬歌手丘沁偉網上開撕　下場出爐

快訊／中和男住處遭狠砍破肚！2共犯今晨落網

通膨降溫＋造價回檔　信義：建商讓利意願將增

要來台嗎？前教頭力捧「甜瓜」還能打：若我執教立刻簽他

只要改變吃飯時間　減脂效果多一倍

100G硬碟存3千張不雅照！　偷拍2年「受害人不計其數」偷拍狼收押

桃園出現幽靈人口　里長候選人「妨害投票正確罪」遭起訴

快訊／彰化鐵管加工廠恐怖塵爆　2男嚴重燒傷命危插管搶救中

他小學班上超過50人　問「一樣的+1」！網笑：老人味飄過來了

食物放電鍋保溫不會壞？食藥署闢謠：超過「危險溫度帶」細菌反暴增

徐定禎嗆學生「可以去中國住」　她提15年前往事轟：陳水扁上身？

你救我救！北市「1959動物保護專線」啟用　24小時專人接聽服務

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

社會熱門新聞

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

新進女工手捲入碾肉機終身殘廢　知名食品判賠金額曝

美國女陳屍台中港貨櫃！高大成曝可能死因

快訊／中和4煞狠砍　遭屋主反殺1人

豬仔遭囚新店摩鐵　警凌晨攻堅逮2嫌

牛肉麵10人點2270人吃完就跑　客人現身繳清了

KK園區內幕曝光　白天見河漂屍體

高虹安涉詐助理費　調查局報檢偵辦

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

台中港貨櫃女屍死狀曝　警緊急通報AIT處置

高雄白車違停拒檢！警掏棍砸爛車窗

即／台中港貨櫃驚藏女屍　美國女「漂1個月」抵台

中和男遭砍肚破腸流　奪刀反捅惡煞

快訊／中和男住處遭狠砍破肚！2共犯今晨落網

更多熱門

相關新聞

搭捷運強拉別人手摸鳥　噁男辯「看時間」

搭捷運強拉別人手摸鳥　噁男辯「看時間」

台北一名王姓男子在捷運上突拉另名男子的手碰自己下體，被逮時王男卻辯解是「要問時間」，沒有要拉他手碰下體的意思。台北地院仍依強制猥褻罪判處8月，可上訴。

男搭捷運被抓手　碰下體還黏黏的

男搭捷運被抓手　碰下體還黏黏的

李珍妮罵購物專家　判刑4月定讞

李珍妮罵購物專家　判刑4月定讞

仰賴內容提升流量　導入粉絲變現

仰賴內容提升流量　導入粉絲變現

「北車借錢哥」猥褻落單女　延押到除夕前1天

「北車借錢哥」猥褻落單女　延押到除夕前1天

關鍵字：

柳林瑋強制猥褻強吻粉絲社運名醫定讞發監執行

讀者迴響

熱門新聞

家屬公開鳳梨哥哥死因　親弟證實「心因性休克」

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

身體「慘冒10徵兆」＝肝臟壞掉了！必學4吃法排毒

華廈1298萬！夫妻查同屋主「上層1030萬才出售」崩潰

獨／台中港美國貨櫃女屍身分曝！

鳳梨哥哥突然離世「3天前有徵兆」：最後一晚的預感

史上首次！彰市5成里長提前宣布當選

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

一家四口餓死家中　破門驚見乾屍

新進女工手捲入碾肉機終身殘廢　知名食品判賠金額曝

瑤瑤買比基尼「被男老闆用手喬奶」　傻回：很專業啊

許瑋甯破尺度脫了！

美國女陳屍台中港貨櫃！高大成曝可能死因

每2hrs就要尿！20多歲正妹包尿布

徐巧芯爆「喜相逢餐會」真相曝光　疑演藝圈大咖隔桌偷拍亂傳

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

《第三人稱復仇》辛叡恩尋真相　朴所羅門以暴制暴打趴霸凌者

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

導演激似陳為民！飆「什麼態度」　迷你版9m88現身…小S驚呼：很像

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

趙小僑女兒滿100天！外出安定不哭鬧　一對比...劉亮佐：劉子銓以前都爆哭！

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實「發現時已來不及」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面