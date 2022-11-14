變態！搭捷運強拉別人手摸鳥　噁男辯「看時間」遭判刑8月

▲噁男尾隨男乘客進入捷運車廂，竟拉手強摸下體得逞。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

記者黃資真／台北報導

台北一名王姓男子在捷運上突拉另名男子的手碰自己下體，被逮時王男卻辯解是「要問時間」，沒有要拉他手碰下體的意思。台北地院仍依強制猥褻罪判處8月，可上訴。

判決指出，2020年10月1日下午5時許，王男站立在手扶梯右側時，見一名男子阿坤（化名）從左側通行，突然出手抓住他的右手，嚇得阿坤加速離開。

然而王在文湖線候車月台，又見到阿坤正走進車廂坐下，他馬上追了進去，並故意站在阿坤面前，假裝詢問時間，接著強抓阿坤雙手，用力往自己的胯下部位拉跩，使阿坤的手碰到下體，阿坤立刻按對講機通報遭怪男性騷擾，檢方經訊問後將王依強制猥褻罪起訴。

王辯稱，「我只是想看手機的時間，才去拉他的手」、「一時情急，手腳無法控制，這是因為我生病，精神狀態急躁才會如此」，辯護人認為王所犯應僅構成性騷擾，未達到強制猥褻的標準。

法院認為，捷運站列車資訊可查看時刻表，王自己也戴著手錶，根本不用詢問他人；另，性騷擾罪屬於「騷擾觸摸對象」，並未妨害他人性自由，但王當時強制拉著阿坤的手摸下體，阿坤做出「閃躲、撥開」的動作，顯然王已妨害對方性自主權，因此依強制猥褻論罪，判處有期徒刑8月。