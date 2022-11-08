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「北車借錢哥」犯行升級猥褻落單女　裁定延押到明年除夕前1天

▲北車借錢哥在市府轉運站男扮女裝重施故技詐財，24日遭警方逮捕歸案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北車借錢哥（中）在市府轉運站男扮女裝重施故技詐財，被警方逮捕歸案。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者黃哲民／台北報導

屢次在台北車站等處隨機向旅客借錢不還、被稱為「北車借錢哥」的詹姓男子，今年（2022年）犯行更加惡劣，竟涉熊抱落單女子甚至強扯對方口罩索吻，還利用先前犯詐欺等罪入獄學會的變裝術，戴起假髮男扮女裝「借錢姊」詐騙好心人，經檢方多次追加起訴強制猥褻等罪嫌，台北地院認定詹男有反覆實施同一犯罪之虞，日前裁定他延押2個月，將於明年農曆除夕前1天到期。

現年31歲詹男有案可查的借錢詐欺犯行，至遲從2010年就開始，原先他總是在台北車站自動售票機附近徘徊，在匆忙經過的年輕旅客中隨機尋找對象借錢，多數為女性，他所用的理由千奇百怪，例如阿嬤過世、沒錢買車票回南部奔喪，或是父親中風、自己錢包遺失或被偷、生活困難等藉口。

▲警方鎖定出沒市府站專向民眾商借車資的長髮白衣女展開追查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北車借錢哥戴假髮扮成長髮白衣女，在台北市府轉運站專挑落單年輕女子行騙。（資料照／記者張君豪翻攝）

由於太常出現，詹男慢慢闖出名號，被人稱為「北車借錢哥」，加上不少人心存善念、樂於幫忙，或是趕時間不堪糾纏、給了錢就走，詹男因而經常得手幾百元到幾千元，但他允諾事後匯錢歸還卻失聯，因此10年間被揭發累計45次相同手法詐騙紀錄。

詹男先前被移送法辦，檢察官查出他為了騙錢而「賜死」自己阿嬤，吐槽詹男「你阿嬤上禮拜才過世，怎麼2個月前就開始借錢」，詹男總是找說詞裝可憐，不料他因案多次進出監所沒學乖，反而學會男扮女裝伎倆，今年開始戴起假髮變裝「借錢姊」，又在北市松山車站等處以「借錢匯還」的老招，連騙5位好心的旅客。

北檢今年4月起訴詹男假扮女生所涉詐騙案，檢警隨即又接獲報案，指詹男不僅另有漏網詐欺犯行、犯罪所得高達2萬3000元，且變本加厲，今年1月間在北車搭訕1位落單女子被拒，竟涉從後熊抱對方襲胸，今年3月間更在新北市板橋車站尾隨1位搭乘電扶梯的女子，趁機扯下對方口罩索吻。

詹姓借錢哥又在北車出沒，向女子借錢後當場被警方查獲。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北車借錢哥詹男2021在北車向1位女姓旅客騙錢，當場被警方查獲。（資料照／記者邱中岳翻攝）

由於遭詐騙受害人多為年輕女性，且詹男舉動越來越惡劣，已危及人身安全，檢方今年4月指揮警方緊急拘提詹男到案，訊後以詹男犯罪嫌疑重大、且有反覆實施同一犯罪之虞聲請羈押獲准，並追加起訴詹男涉犯強制猥褻、恐嚇危害安全與詐欺取財等罪嫌。

詹男被移審法院繼續羈押至今，否認裝窮騙錢，央求交保願跟被害人和解道歉但沒被採納。詹男最近1次延押將在本月（11月）20日到期，法官日前提訊詹男，認定詹男犯行多在大眾運輸場所對不特定女子所為，嚴重危害社會治安，羈押仍屬相當而必要的手段，因此裁定延押2個月，表定明年（2023年）1月20日到期，正好是除夕前1天。

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