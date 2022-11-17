友求職遭問「失禮問題」他傻眼！　網曝荒謬經驗：還被討八字

▲多數人面試都討厭被問到涉及隱私的問題。（示意圖／記者張一中攝）



記者郭卉寧／綜合報導

許多人求職面試時，最怕被問到涉及個人隱私、難以回答的問題，就有一名網友指出，朋友前陣子應徵工作時，被面試主管問了「非常沒禮貌」的問題，讓他不禁傻眼直呼，「問這種問題的是不是怪公司？」貼文曝光後，也引來眾人分享曾遇到的荒唐情況。

原PO在PTT發文表示，前幾天和同學聚會，其中一位朋友說，在面試時被主管問了「性向」，讓人感到很不舒服，最後也拒絕該家公司，「我還以為他是開玩笑的，因為這真的很扯，我自己只有被問過有沒有另一半跟星座而已」，如此荒謬狀況，也讓他好奇詢問：「通常問這種問題，是不是就是怪公司？」

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貼文發出後，隨即引起網友共鳴，紛紛表示面試最討厭被問到「感情問題」，「問有沒有要結婚，真的爛透」、「最討厭問感情，結婚了沒？有沒有男友？有沒有打算成家等等」、「問感情狀況，單身就問是否計畫結婚？已婚就問是否計畫懷孕？有小孩就問是否無法加班」、「被問過結婚了沒？有沒有結婚打算？然後說不想要聘用來了就請產假的人，面試的地方還是政府單位呢」。

除此之外，還有不少人分享更荒唐的問題，「我還被問過父母婚姻狀況勒」、「我被問過你朋友多嗎？最好的朋友是誰」、「被要求給八字，沒給在團體面試直接忽略我」、「被問過你覺得你像什麼動物？為什麼？最久的朋友是幾年」、「被要求站起來轉一圈看看身材、整體感覺怎麼樣，真的滿頭問號」。