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大陸 大陸焦點 特派現場

面試被問「現任公司業績」　她拒透露「履歷當場遭撕碎」

▲▼面試被問「任職公司業績」　她拒透露「履歷當場遭撕碎」。（圖／翻攝微博）

▲女子履歷被撕碎，氣得上網爆料。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名女子日前到一家出版公司面試，沒想到履歷竟被面試官當場撕毀，令她感到屈辱萬分，氣得在網路上爆料此事。事件很快引起大量關注，出版公司也緊急回應，稱面試官撕毀履歷的本意是為了銷毀個資，絕對不是想要侮辱人。

女子在網路上發文提到，當時是該間公司的人事主動聯絡她的，但她告知對方，自己已經有工作了，而且換工作的意願不大，所以會去面試只是想看看而已。

女子說，開始面試時，對方問她對公司有沒有了解，她直接就說不了解，對方卻說，網路上到處都有資料，認為她沒有誠意，「到這裡我就已經覺得聊不下去了。」

女子表示，對方接著問她在目前公司的績效，但她認為這屬於公司機密，不方便分享，所以只回答「大部分公司都差不多吧」，結果對方似乎不太高興，就說了一堆她聽不懂的話，「大概就是說我不行之類的吧！」

女子指出，她聽了對方說的話，覺得留下來沒意思，於是回答「不耽誤您時間了，我能把履歷帶走嗎？」沒想到對方竟詢問能不能把她的履歷撕掉，接著就直接撕掉了。

女子氣得控訴，「我就是個普通面試者，不了解這家公司，也沒多專業，大可互相說句浪費時間，然後讓我走人，為什麼要當著我的面撕毀我的履歷？我早就跟人事說了，換工作的意願不大，約我面試時不知道嗎？」

▼出版公司緊急回應。（圖／翻攝微博）

▲▼面試被問「任職公司業績」　她拒透露「履歷當場遭撕碎」。（圖／翻攝微博）

事件曝光後很快引起大量討論，該間公司也緊急回應，稱該份履歷是在他們公司列印的，因為上面有面試的批注等資訊，所以沒有讓面試者帶走，但考慮到不能洩露面試者的個人資訊，所以在面試者未反對的情況下，當面撕掉了履歷及登記表。

公司並強調，撕毀履歷真的只是為了保護面試者的個資，是面試官不夠專業，沒有考慮到面試者的感受，採取了當面手撕的方式，但絕對沒有侮辱人的意思。

公司還說，已經多次向面試者道歉，但對方不接受。

對於公司的說法，女子回應，公司的確有向她道歉，但她要的是撕毀履歷該名面試官本人的道歉，目前都沒有收到。

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