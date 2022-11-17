國民黨猛打高端　薛瑞元：就像被蝨子咬到

記者黃翊婷／綜合報導

衛福部前部長、民進黨台北市長候選人陳時中自參選以來，受到藍營抨擊高端疫苗、快篩等爭議。衛福部長薛瑞元16日直言，國民黨的攻擊手法很討厭，「就好像被蝨子咬到一樣」，要好好清理要花很多時間，但又被到處咬到很癢。

▲薛瑞元否認擋疫苗。（資料照／記者陳煥丞攝）

薛瑞元16日接受網路節目Yahoo TV《齊有此理》採訪，被問到關於高端疫苗、貓纜密會等爭議，他表示，第一次被說擋疫苗，那個時候攻擊陳時中已經沒有什麼效果，所以轉向他和行政院副院長沈榮津，說他們阻擋工商協進會申請疫苗捐贈的事情，「這些人我連看都沒有看過，我是要怎麼擋他？」

▲高端疫苗。（資料照／記者湯興漢攝）

薛瑞元直言，國民黨根本就是在作夢、編故事，還逼迫他要回應，「哪有那麼多時間回應這種東西」，可是如果不回應又會被說成心虛，這就是國民黨的慣用手法，「說實在真的是很討厭，這種手法要消耗掉公務人員處理正常事務的時間，就好像被蝨子咬到一樣，你要好好清要花很多時間，但是被到處咬也是很癢」。

薛瑞元表示，雖然這種方式讓他感到身心俱疲，但目前還撐得下去；至於外界控訴衛福部「謀財害命」等爭議，他認為這是選舉語言，但一天到晚說疫情期間死掉1萬多人，確實讓醫界感到很生氣，所以近日醫師公會全國聯合會跳出來說話了，畢竟不能讓民眾覺得醫師都沒有認真在做事。

最後，薛瑞元談到確診者能否出門投票一事，他說，網路上有人覺得這些人都是支持國民黨的，「我說這個真的是見鬼，我都還不知道是誰會確診，你就知道他一定是藍的，真的選到發瘋了」，而且被隔離的確診者究竟會投哪一個政黨，誰也不知道，所以他覺得這個議題與政黨因素無關。