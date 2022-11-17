柯志恩說陳其邁競總像「迪士尼樂園」　地方人士傻眼：韓國瑜政見

▲柯志恩大酸陳其邁競選總部像是小型迪士尼 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨籍高雄市長候選人柯志恩廟口開講，她開酸對手陳其邁的競選總部裡頭有旋轉木馬、小火車像是小型迪士尼樂園，連她都很想去，只是「光鮮亮麗的外表，也照不進高雄的黑暗」，這一段話讓地方人士傻眼說，「迪士尼樂園還是韓國瑜的政見，爸媽帶小孩開心玩設施，這樣也能酸」。

16日晚間柯志恩來到三民區寶安宮廟口開講，她針對陳其邁競選總部的陳設裡頭有旋轉木馬、小火車就像是小型迪士尼樂園，連她都很想去，不過柯志恩指出，「陳其邁競總有旋轉木馬、小火車，雖有光鮮亮麗的外表，卻照不進高雄的黑暗，高雄需要的是有光明、有希望、有未來」。柯志恩強調，如果覺得日子過得很好，那就投陳其邁，但市民若覺得日子過不好，那就投給柯志恩，給高雄一個改變的機會。

▲柯志恩大酸陳其邁競選總部像是小型迪士尼 。（圖／柯志恩競選總部提供）

不過陳其邁競選總部被說像是「小型迪士尼樂園」，讓地方人士一頭霧水：「迪士尼樂園最初是韓國瑜政見」。回顧這段歷史，是韓國瑜在2018年九合一大選期間，稱自己要不惜一切代價，邀請迪士尼樂園進駐高雄，後來被網友稱為「高雄迪士尼」。

結果最後在2020年5月19日韓國瑜選上市長，在議會被質詢時，首度承認他的政見當中：「唯一困難無法落實的就是迪士尼樂園，一選完就跟迪士尼接洽，但他們說周邊要一億人口才會設立，香港是因為附近有廣東福建，我就知道迪士尼樂園有困難，這點我可以收回，確實有困難」。

聽到陳其邁競選總部被說像是「迪士尼樂園」，台灣基進左楠區市議員候選人陳子瑜說開玩笑說：「陳其邁幫韓國瑜兌現政見，那會不會下次就有愛情摩天輪了」。同黨的鳳山區市議員候選人李雨蓁說：「柯志恩今日的言論根本是暗諷韓國瑜當年只想著光鮮亮麗的外表，看來對韓國瑜念念不忘的恐怕是柯志恩自己，而且是揮之不去的陰影」。

李雨蓁強調，正因為高雄人歷經過韓國瑜唬爛式政見的選舉歪風，在競選過程中更會去留意自身關切的議題，陳其邁市長競總打造更適合親子的空間，一方面是提升爸媽族群了解政見的便利性，另一方面也是將孩子們的需求納入規劃，貫徹友善城市的概念。同時痛批柯志恩身為首長候選人卻去惡意解讀如此的善意，並再次將高雄以「黑暗」來形容，如此負面的選舉操作，相信高雄市民並不樂見。

▲柯志恩大酸陳其邁競選總部像是小型迪士尼 。（圖／記者吳奕靖翻攝）