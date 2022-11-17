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高虹安被爆哭倒在家7天　徐千晴秒回7字：不要妖魔化她

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安近日爭議不斷，曾有前助理匿名指稱，高曾因唱《塔綠班之歌》被網友攻擊，在家哭了一周沒有進辦公室。對此，高虹安競辦發言人徐千晴駁斥「這根本就不可能」，希望大家不要妖魔化她。

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高虹安發佈於 2022年11月16日 星期三

高虹安競辦發言人徐千晴。（圖／翻攝自Facebook／徐千晴）

▲徐千晴希望大家不要妖魔化高虹安。（圖／翻攝自Facebook／徐千晴）

高虹安昨日（16日）在臉書與民眾黨主席、台北市長柯文哲連線直播，主持人徐千晴談到（影片42分32秒處），收到一個題目是高虹安會在家裡哭，她直覺反應就是「這根本就不可能」，面對外界的抹黑，高的反應其實很平靜，新聞上的描寫跟私底下大家對高的認知有很大的差異，「她就是一個很正常的人，有喜怒哀樂情緒的人，大家不要妖魔化她，好嗎？」

▲高虹安和柯文哲在臉書連線直播。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

▲柯文哲坦言，沒想到高虹安參選會受到這麼大的攻擊。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

柯文哲也表示，沒想到高虹安會受到這麼大的攻擊，他過去被攻擊一個MG149事件心情就很不平衡了，高大概遭遇7、8個MG149以上，「已到抄家滅族程度」，前幾天更是一副像要掛掉的樣子，讓他感到很難過，幸好現在看到高能展現笑容，心中覺得安慰多了，「看妳前幾天那個樣子，我覺得好對不起妳」。

而對於民眾黨人頭助理爭議，柯文哲感嘆，民眾黨遭到抹黑，大家總說在野黨要監督執政黨，結果現在是執政黨在監督在野黨。徐千晴也接著說道，她之前是黨團的助理，「還說我們是人頭，我真的是生氣，我之前在財政委員會審預算的時候，曾經在周五審到晚上12點，竟然還說我們是人頭，我真的覺得這個世界太不公平了」。

▼徐千晴曾擔任民眾黨黨團助理。（圖／翻攝自Facebook／徐千晴）

高虹安競辦發言人徐千晴。（圖／翻攝自Facebook／徐千晴）

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