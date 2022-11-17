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波蘭挨炸2死　澤倫斯基駁西方調查：堅信不是烏克蘭的飛彈

▲▼ 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲澤倫斯基堅信飛彈不是烏克蘭所射。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

波蘭東部與烏克蘭接壤的普熱沃多夫村（Przewodow）15日遭到轟炸，造成村民2死，波蘭、美國和北約初步調查顯示，落入境內的飛彈很有可能是烏克蘭發射的。對此，烏克蘭總統澤倫斯基堅持指控是俄羅斯發射的飛彈，不可能是烏克蘭射出的。

▲▼波蘭邊境村莊普熱沃多夫遭2枚飛彈攻擊，導致至少2人死亡。（圖／路透）

▲波蘭邊境村莊普熱沃多夫遭飛彈攻擊，2人死亡。（圖／路透）

綜合外電報導，澤倫斯基在16日的每日視訊談話中表示，「我毫不懷疑那不是我們的飛彈」，接著說他的消息是根據烏克蘭軍方的報告，他「不得不相信」就是俄羅斯把飛彈射進波蘭境內。

▲波蘭15日遭飛彈轟擊現場畫面。（圖／翻攝自推特）

▲美國、北約和波蘭對爆炸現場進行初步調查，圖為現場飛彈殘骸。（圖／翻攝自推特）

澤倫斯基也說他相信在錄製談話的當時，烏克蘭已經獲准進到爆炸現場參與調查，「我們有權加入調查團隊嗎？當然。」

事件發生後，美國和北約積極與波蘭進行密切合作，數小時後三方說法一致，指出目前仍無法斷定落入波蘭境內的飛彈發射自哪一國家，不過初步調查指出，「很有可能」是來自烏克蘭的飛彈。俄羅斯15日對烏克蘭展開入侵以來最大規模的轟炸，烏克蘭緊急發射防空飛彈攔截，其中成功攔截大部分，但仍有數十發擊中首都基輔在內的大城市與能源設施，西方調查目前偏向認為，烏軍其中一枚S-300防空飛彈迷航落入波蘭境內。

烏軍收復南部州府赫爾松後，澤倫斯基釋出和談可能與條件，不過他在16日的影片中證實，莫斯科至今沒有接受他的和談邀請。

俄羅斯方面指控烏方無意與俄羅斯舉行和平談話，澤倫斯基則反控，是俄羅斯不願與烏克蘭聯繫。

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