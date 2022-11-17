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飛彈落波蘭　烏克蘭要求參與調查稱握有俄涉案證據

▲▼波蘭邊境村莊普熱沃多夫遭2枚飛彈攻擊，導致至少2人死亡。（圖／路透）

▲波蘭邊境村莊普熱沃多夫遭2枚飛彈攻擊，導致至少2人死亡。（圖／路透） 

文／中央社

烏克蘭一名高階國防官員今天表示，針對波蘭東部一座村莊昨天發生飛彈造成的爆炸事件，基輔掌握此事有「俄羅斯痕跡」的證據，並要求能夠立即進入事故現場參與聯合調查。

法新社報導，烏克蘭國家安全與國防事務委員會（National Security and Defence Council）秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）在推特（Twitter）發文表示：「烏克蘭要求能夠立即進入爆炸地點。」他並表示，基輔準備遞交證據證明這起事件是俄羅斯所為。

距烏克蘭邊界約6公里的波蘭小鎮普熱沃多（Przewodow）昨天有一枚飛彈落下引發爆炸，造成2人死亡。但華沙和北大西洋公約組織（NATO）皆表示，爆炸很可能是一枚烏克蘭防空飛彈所造成。

路透社報導，丹尼洛夫也在烏克蘭國家安全與國防事務委員會的臉書（Facebook）官方帳號發文表示，基輔希望與夥伴一同研究這起事件，以及見到為盟友結論提供支持基礎的資料。

他說，烏克蘭對於就事發情況進行通盤研究，抱持「完全開放」的態度。他要求烏克蘭邊防單位和國防部的代表能夠進入事故現場，參與「對事件的聯合調查」。

丹尼洛夫所稱事件背後有「俄羅斯痕跡」的說法，呼應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）怪罪俄國的「飛彈恐怖攻擊」，但丹尼洛夫並未透露相關證據的任何細節。

路透社向波蘭外交部發言人亞西納（Lukasz Jasina）詢問，華沙是否會允許烏克蘭進入事故現場及參與聯合調查，他透過電子郵件回覆說：「我方對於此事不予置評。」

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