習近平罕見展現惱怒　指責加拿大總理杜魯道外洩會談內容

The Cdn Pool cam captured a tough talk between Chinese President Xi & PM Trudeau at the G20 today. In it, Xi express his displeasure that everything discussed yesterday “has been leaked to the paper(s), that’s not appropriate… & that’s not the way the conversation was conducted” pic.twitter.com/Hres3vwf4Q — Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) November 16, 2022

中央社

中國國家主席習近平昨天當面指責加拿大總理杜魯道，說他不該洩漏兩人在20國集團（G20）高峰會場邊閉門會談中談話的內容，罕見公開展露惱怒表情

路透社報導，加拿大電視台播出的畫面顯示，習近平和杜魯道站得很近，透過一位譯員談話。習近平笑著說：「把我們聊天的內容告訴報紙了，這不合適啊。而且我們也不是那樣做事的。

他又說：「如果有誠心，咱們就應互相尊重的態度來進行很好的溝通。否則這個結果就不好說了。」

習近平表示不悅，可能是因為有媒體報導，兩人前天進行超過3年來首次會面時，杜魯道曾對中國被控進行間諜活動和「干預」加拿大選舉表示「嚴重關切」。

加拿大政府並未公布兩國領袖會談的對話紀要。

習近平展露的形象一向經過中國國營媒體精心策劃，這段影片捕捉到習近平罕見坦率展露性情的一刻。

▼習近平抱怨加拿大總理杜魯道向媒體透露雙方聊天內容。（圖／路透）



對於習近平的指責，杜魯道回應說：「在加拿大，我們相信自由、公開和坦誠的對話，我們將繼續這麼做，我們將繼續期待能進行建設性合作，但總是會有我們意見不同的事情。」

杜魯道話還沒說完，習近平看似有些惱怒地打斷他說：「要創造條件，要創造條件，好嗎？」習近平隨後露出笑容，和杜魯道握手後走開。