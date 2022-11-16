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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨要綠營別選前賣芒果乾　他嘆冤有頭債有主：應喊話習近平

▲▼拜習會,美國總統拜登,中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲拜習會。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

立法院民眾黨團16日召開記者會，強調拜習會讓美中緩和緊張關係，民進黨政府應停止販賣芒果乾（亡國感），別再操弄抗中保台。對此，民進黨立委許智傑回應，芒果乾是中共習近平給全世界的，冤有頭債有主，「罪魁禍首是習近平才對，民眾黨怪罪民進黨是無法解決問題的呀！」

美國總統拜登（Joe Biden）14日與中國國家主席習近平在印尼峇里島舉行會談，白宮事後指出，兩位領袖同意雙方在氣候變遷、全球宏觀經濟穩定、衛生安全、全球糧食安全等議題上，保持溝通並深化建設性努力。

民主黨籍、8月隨美國眾議院議長裴洛西訪台的米克斯（Gregory Meeks）透過聲明歡迎拜習會的舉行及美中重啟氣候對談，但他強調，只要中國行徑不變，持續忽視國際規則與規範，美國與中方的往來會持續基於戰略競爭原則，這包括中國在台海的侵略行徑、在新疆的種族滅絕行動，以及對香港及西藏的壓迫，也包括其對俄羅斯、北韓破壞穩定行徑的支持。

對於拜習會後續政治效應，立院民眾黨團16日召開記者會，強調拜習會讓美中緩和緊張關係，民進黨政府應停止販賣芒果乾（亡國感），別再操弄抗中保台。

對此，許智傑回應，芒果乾是中共習近平給全世界的，從香港反送中運動，全世界民主國家都感受到亡國感，冤有頭債有主，罪魁禍首是習近平才對。

許智傑建議，在野黨應該大聲呼籲習近平，不要再害台灣人有亡國感，「民眾黨怪罪民進黨是無法解決問題的呀！」
 

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