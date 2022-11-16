G20通過聯合聲明！多國「強烈譴責俄羅斯侵烏」　逼俄無條件撤軍

▲G20領導人發布共同聲明，強烈譴責俄羅斯侵犯烏克蘭。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

在印尼舉辦的二十國集團（G20）峰會，16日終於落幕，各國領導人也發布了共同聲明，「以最強烈的措辭譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略」，同時要求俄羅斯「完全和無條件地撤出烏克蘭」。

綜合路透社、《衛報》與BBC報導，G20的共同聲明顯示，「多數成員國強烈譴責烏俄戰爭，並強調這場戰爭正在造成人類巨大的苦難、加劇全球經濟現存的脆弱性。它限制了經濟增長、加劇通貨膨脹、擾亂供應鏈、威脅能源與糧食安全，也增加了金融穩定風險。」

不過，聲明也證實，成員國在烏俄戰爭議題上，「對局勢和制裁措施有不同的看法與評估」，反映出二十國集團成員國在俄羅斯問題存在分歧。儘管如此，聲明仍警告，「威脅或使用核武是不可接受的。和平解決衝突、解決危機的努力以及外交和對話至關重要。當今時代絕不能有戰爭。」

一名德國官員透露，相關聲明與此前發布的草案沒有不同，而且也獲得了所有成員國同意。俄塔社指出，代表俄羅斯與會的外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示，「西方國家多次在會議中提出『許多成員國譴責俄羅斯』這句話，但我們注意到，他們也提出了不同的觀點。」目前拉夫羅夫已離開印尼。

與此同時，G20也在聲明承諾，他們將共同保障糧食和能源安全、努力將氣溫上升限制在 1.5°C，以及加強國家衛生系統並共享衛生數據和研究，以抗擊未來的流行病。

