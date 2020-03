居家檢疫不用怕無聊　OTT優惠、新劇準備好等你

▲Netflix《Rugal:無淚交鋒》即將於3/28首播。(圖/Netflix提供)

記者邱倢芯/綜合報導

疫情期間,有許多人為了配合政府政策,因此必須在家「閉關」14天,為了讓民眾更願意待在家裡居家隔離檢疫,OTT業者除了推出新劇吸引你的眼球外,也祭出了更多優惠,就是要讓你好好宅在家。

凱擘大寬頻網路門市推好康

凱擘推出了網路門市限定好康方案,凡於6月底前,透過凱擘大寬頻網路門市新申辦「上網去」或「看電視」任一方案,就可參加SHARP 40吋大電視月月抽活動,前者再加碼送momo紅利金600元,而且每申辦一項服務,就可再獲一次抽獎資格。

凱擘表示,防疫期間,欲申辦凱擘光纖上網、數位有線電視、高畫質數位頻道、超級錄影機、機上盒myVideo或HomeSecurity居家防護等服務,現在都可透過網路門市輕鬆申辦,一站式滿足全家人防疫期間窩在家的影音娛樂需求。

愛奇藝台灣站有「老司機」片單

愛奇藝台灣站於今(23)日推出「Man’s Choice追劇老司機」專題片單,精選符合男性用戶喜好的多元影音內容,響應政府防疫政策陪民眾在家安心追劇,一解球賽荒。

在這個片單當中,精選了包含動漫、電視劇、綜藝、電影及記錄片等數十部影音節目。動漫類以熱血、運動、冒險類為主,包含近期橫掃各大榜單及論壇口碑的《鬼滅之刃》以及萬年不敗經典動漫《航海王One piece》、《獵人》、《進擊的巨人》;電視劇以權謀鬥智古裝劇、驚悚犯罪類型的韓劇、美劇為主,包含流量口碑俱佳的陸劇《慶餘年》及《長安十二時辰》、韓劇《謗法》、《VOICE》、《客》,另外也包含了多部口碑爆棚的歐美影集,例如犯罪驚悚美劇《駭客軍團》一到四季及大尺度美劇影集《應召女友》;電影則有《玩命關頭:特別行動》、《全面攻佔3:天使救援》、《終極殺陣5》、《藍波:最後一滴血》,多元豐富的影音內容,讓民眾居家防疫也能持續熱血不無聊。

▼為了讓你宅在家居家檢疫,愛奇藝台灣站推出推出「老司機」片單。(圖/愛奇藝台灣站提供)

8部Netflix韓劇陸續上片

Netflix也將推出更多精彩韓劇內容,包含由韓國男神李敏鎬攜金高銀主演,講述穿越異次元世界愛情故事的《The King:永遠的君主》;國民鮮肉金秀賢主演,描寫精神病院看護重新找到愛情真諦的《It's Okay to Not Be Okay》;型男崔振赫領銜主演,描述菁英刑警在一次意外後化身人間凶器對抗犯罪組織的《RUGAL:無淚交鋒》。

另外還有由金東希、鄭多彬主演,講述為追求夢想的高中生模範生誤入歧途,並無故捲入犯罪事件《人性課外課》。此外,更有「台灣暖男」劉以豪以及「韓國全方位藝人」李昇基跨國搭檔的全新公路旅行節目《Twogether:男神一起來看你》、有驅魔能力的保健室老師在新學校揭開秘密及神祕事件的《非常校護檔案》、在反烏托邦世界中被陌生人追趕而被命運擺佈的《狩獵的時間》,及孤獨宅男在末日世界的怪物煉獄中對抗各種變態人類欲望的《SWEET HOME》。