關心老客戶力挺防疫！凱擘大寬頻祭出光纖上網免加價升速30天

▲凱擘大寬頻即日起至6月20日止，提供原家中使用較低頻寬之老客戶，不必申請即可免加價全面升速至120M高速光纖上網30天。



圖、文／凱擘大寬頻提供

凱擘大寬頻與老客戶共同挺防疫！疫情持續升溫，宅在家成為民眾新生活模式，隨著全台各級學校皆改為線上授課、上班族長時間居家辦公，凱擘大寬頻今日宣布祭出光纖上網既有用戶專屬升級回饋，自5月20日起至6月20日止，提供原家中使用較低頻寬之老客戶，不必申請即可免加價全面升速至120M高速光纖上網30天，只要既有用戶將家中網路數據機關機並重新啟動，頻寬即刻升級，時刻保障廣大家庭用戶，一家大小同時在家遠距上課、上班，網路也能隨時維持暢通無阻，無需等待、網速更快，閒暇之餘上網看影片、線上追劇也不怕流量爆表。凱擘大寬頻持續關心老客戶，透過高品質的光纖上網服務，陪伴民眾防疫期間待在家也安心！

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