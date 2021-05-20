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關心老客戶力挺防疫！凱擘大寬頻祭出光纖上網免加價升速30天

▲▼凱擘大寬頻,防疫,光纖上網。（圖／凱擘大寬頻提供）

▲凱擘大寬頻即日起至6月20日止，提供原家中使用較低頻寬之老客戶，不必申請即可免加價全面升速至120M高速光纖上網30天。

圖、文／凱擘大寬頻提供

凱擘大寬頻與老客戶共同挺防疫！疫情持續升溫，宅在家成為民眾新生活模式，隨著全台各級學校皆改為線上授課、上班族長時間居家辦公，凱擘大寬頻今日宣布祭出光纖上網既有用戶專屬升級回饋，自5月20日起至6月20日止，提供原家中使用較低頻寬之老客戶，不必申請即可免加價全面升速至120M高速光纖上網30天，只要既有用戶將家中網路數據機關機並重新啟動，頻寬即刻升級，時刻保障廣大家庭用戶，一家大小同時在家遠距上課、上班，網路也能隨時維持暢通無阻，無需等待、網速更快，閒暇之餘上網看影片、線上追劇也不怕流量爆表。凱擘大寬頻持續關心老客戶，透過高品質的光纖上網服務，陪伴民眾防疫期間待在家也安心！

凱擘大寬頻旗下12家數位有線電視系統台包含：陽明山、金頻道、新台北、大安文山、全聯、新唐城、北桃園、新竹振道、豐盟、新頻道、南天、觀昇。

數位家庭服務盡在凱擘大寬頻！

凱擘大寬頻以優質服務經驗，提供數位有線電視服務、高畫質數位頻道、高速光纖上網、超級錄影機、myVideo隨選隨看、HomeSecurity居家防護、HomeSecurity店家防護及HealthCare健康保健室等。全方位數位家庭娛樂，一次滿足全家歡樂需求。旗下數位有線電視系統台：陽明山、金頻道、新台北、大安文山、全聯、新唐城、北桃園、新竹振道、豐盟、新頻道、南天、觀昇等數位有線電視。

凱擘大寬頻數位有線電視旗下12家有線電視系統服務區域

▲▼凱擘大寬頻,防疫,光纖上網。（圖／凱擘大寬頻提供）

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