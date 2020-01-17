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連假七天無處去？有線電視、OTT祭出強檔影片春節接力輪播

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▲看電視,吃飯,懶惰,好吃懶做,休閒,宅。（圖／達志／示意圖）

▲過年不想出門，強檔影音陪你過連假。（圖／達志／示意圖）

記者邱倢芯／綜合報導

今年過年共有七天的假期，如果不想出門人擠人，只想好好當個沙發馬鈴薯， 凱擘大寬頻、friDay影音，以及LiTV都已經準備好強檔影片，要陪你一起度過七天連假。

凱擘
凱擘大寬頻指出，除夕和大年初一晚上9點不要錯過東森電影台（第62台）全台票房破億的首播韓國動作喜劇《雞不可失》，以及馬東石主演的《犯罪都市》；喜歡國片的朋友推薦除夕晚上9點於緯來電影台（第63台）播出，描述元宵節炸寒單爺在地文化的《寒單》，以及初一晚上9點全台首播、榮獲5項金馬獎項肯定的《返校》；超級英雄電影迷更要鎖定HBO HD（第235台），除夕至初二每晚9點接連輪播口碑爆棚的《水行俠》、史上最調皮英雄《沙贊》，以及闔家共賞的《馴龍高手3》。

親子家庭用戶年假首選推薦由DREAMWORKS頻道（第212台）全新推出的動畫影集《功夫熊貓：命運之爪》，自1月20日起每週一至週五晚上6點30分播出，讓可愛主角阿波的冒險故事陪伴小朋友開心迎鼠年；以及1月24日起每週一至週五晚上8點於CBeebies（第203台）播出的全新一季《全球探險衝衝衝》，英雄主角們將帶領小朋友到世界各地探險。

friDay影音
friDay影音今年所推出的春節影片可說是來勢洶洶，那就是眾所期待將於1/20上線的台灣第一部政治劇《國際橋牌社》，由多位金鐘、金馬老中青三代優秀演員演出的台灣本土出品大作。

▼friDay影音將於1/20上線的台灣第一部政治劇《國際橋牌社》。（圖／業者提供）

▲▼春節連假不想出門，在家追劇最實在。（圖／業者提供）

而在票房強檔方面，則是祭出了由王晶、梁家輝、古天樂和任達華主演、改編自曾綁架李嘉誠長子李澤鉅的「世紀悍匪」張子強的犯罪故事《追龍Ⅱ：賊王》；影史票房最高的R級電影《小丑》；全台票房破億、由李安執導和威爾史密斯主演的《雙子殺手》；今年最受女性歡迎、由孔劉和鄭有美主演的韓影《82年生的金智英》；獲多項金球獎、李奧納多狄卡皮歐和布萊德彼特同台演出《從前，有個好萊塢》；以及迪士尼反派經典、吸金46億美元票房的《黑魔女2》。

「0元免費專區」中多部影劇更是不容錯過，有台灣最知名的招牌韓綜《Running Man》；日劇天王木村拓哉主演、改編自長岡弘樹同名小說的懸疑日劇《教場》；由李聖經、安孝燮、韓石圭主演的韓劇《浪漫醫生金師傅S2》。

LiTV
台灣本土OTT業者LiTV則是在春節前釋出新春特惠，即日起至2/3（一）購買隨選影片一年，原價1,300元新春限時下殺只要花990元，即可把年前來不及追的電影、戲劇都追好追滿。

▼LiTV於連假期間祭出殺手鐧，推出多部春節強檔精選。（圖／業者提供）

▲▼春節連假不想出門，在家追劇最實在。（圖／業者提供）

LiTV於連假期間也祭出殺手鐧，推出春節強檔精選，博得觀眾目光。在連假檔期排定一系列熱門電影，由基努李維主演《捍衛任務2：殺神回歸》，億萬動作神片，保證讓你看得過癮！70年代真實事件改編的《金錢世界》，由蜜雪兒威廉絲、馬克華柏格主演，一流演員帶你一窺豪門秘辛！今年最受歡迎的港片《掃毒2 天地對決》、《追龍Ⅱ：賊王》等。春節期間也將陸續推出熱門戲劇，如收視狂飆的最新韓劇《浪漫醫生金師傅2》，還有話題口碑沸騰的年度之作由南宮珉主演的《金牌救援》等必追夯劇。

當然還有動漫迷的最愛，2019年話題作《刀劍神域》、《鬼滅之刃》，大小朋友最喜歡的經典劇《哆啦A夢劇場版》、《蠟筆小新劇場版》，口碑超強動畫電影《未來的未來》、《夏日大作戰》、《你的名字》等。

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