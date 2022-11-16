最高檢察署召開選舉查察聯繫會議　贊成提高檢舉鄉鎮市長賄選獎金

▲最高檢察署邀請全國選監、司法機關召開選舉查察聯繫會議 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

11月26日選舉投票日將屆，為整合加強全國選監、司法機關查賄成效，最高檢察署邀請全國選監、司法機關召開選舉查察聯繫會議，研商如何強化辦理妨害選舉案件。

會議邀請中央選舉委員會陳副主任委員朝建、法務部檢察司簡副司長美慧、警政署黃署長明昭、調查局王局長俊力、廉政署莊署長榮松、移民署鐘署長景琨、刑事警察局李局長西河及各二審檢察署檢察長與會，各機關針對選務及查賄工作以及查察妨害選舉績效評比辦法應如何整備，以整合強化團隊戰力，進行意見交換及討論。

會中達成共識，中選會及移民署未來亦參與選舉查察分區座談，藉此中選會可更瞭解各地區選務概況，亦可藉由分區座談，宣達重要事項；移民署對於新住民之文化、分佈特性均較為瞭解，參與分區座談，對於新住民之反賄、查賄工作，必更能維護選舉公正效能。中選會及移民署均表示全力配合，正式加入選舉查察團隊。

會中一致通過:（一）檢舉獎金核發之流程繁複，耗費時程，獎金核發往往歷經數月或數年，影響檢舉人權益，因此會中提案建議制訂管考機制，各單位加快賄選獎金之審查流程，儘速核發檢舉獎金， 案件如在選舉前起訴，檢舉獎金亦能在選舉前發放，除達成實際反賄之效果外，亦可大幅增加民眾檢舉之意願。

（二）鄉鎮市長具有相當重要的職權與資源，檢舉獎金只有新台幣50 萬元，實有提高之必要。

（三）檢舉獎金因數額有限，另中低收入戶因檢舉獎金匯入帳戶後， 致使無法請領中低收入戶相關補助，甚至造成中低收入戶身分被取消，影響民眾檢舉意願，建議檢舉獎金免稅以提高民眾檢舉意願。

邢總長最後就當前選舉情勢，期勉司法同仁：

（一）因賭盤嚴重影響選舉秩序，惡性遠超現金買票，警察、調查單位應全力查察選舉賭盤案件，並積極扣押賭資，檢察機關對於扣案賭資應向法院聲請沒收，徹底剝奪不法利得，以收嚇阻之效。

（二）選舉期間務必謹慎，確保偵查不公開，並注意行政中立及保密，以免洩漏查賄情資，影響選舉查察。今年 11 月懲戒法院判決：簡姓公務員於 2021 年 2 月違反偵查不公開而洩密事件， 判簡某降一級改敘的案例，司法機關應引以為戒。

（三）選前最後 10 天，請司法同仁步步為營，順利平安辦好這次選舉活動，達到選賢與能目的。