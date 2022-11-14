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台東查賄人力不足　檢察總長指示花蓮高分檢支援檢察官進駐

▲檢察總長邢泰釗指示花蓮高分檢支援檢察官進駐綠島、蘭嶼查察賄選 。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲檢察總長邢泰釗(左六)指示花蓮高分檢支援檢察官進駐綠島、蘭嶼查察賄選 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

因臺東地區轄區幅員廣闊，且有蘭嶼、綠島離島地區，選情激烈，臺東地檢署人力顯有不足，檢察總長邢泰釗13日到參加臺東地檢署反賄選活動後，特別召開一、二、三審區域聯合查賄專案會議，總長請花蓮高分檢洪檢察長培根，商請2位二審辦案經驗豐富檢察官，支援臺東地區之選舉查察工作，並盡速進駐綠島、蘭嶼二地，協助地檢署選舉查察。

▲檢察總長邢泰釗指示花蓮高分檢支援檢察官進駐綠島、蘭嶼查察賄選 。（圖／最高檢察署提供，下同）

總長於會中表示，候選人應遵守選舉公正公平的規則，當大部分的候選人均遵守規定時，卻有人違反規則，而司法機關並未加以制止或查辦，民眾怎麼會對查賄團隊有信心，因此查賄團隊要破除在地情面，查賄的態度及決心要做出來，民眾才會有感受，進而支持查賄。

與會曾服務臺東地區之檢察官針對臺東（含蘭嶼、綠島）賄選特殊經驗分享，提醒臺東地檢署需注意航班、船班及幽靈人口，並尊重及瞭解原住民之固有文化與傳統習俗，與會者咸感獲益良多。

會中花蓮高分檢及臺東地檢署針對臺東地區之選舉特殊性、查察策略規劃、反賄之措施、查察目標等，進行經驗交流；花蓮高分檢洪檢察長培根也提示反賄及查賄規劃，並要求警、調、廉政、移民等查賄團隊，妥適輔導接觸地雷，有效引爆。與會的警、調、廉政、移民首長，亦充分交換意見與經驗，大家都有共同的決心，在選舉的倒數計時會嚴加查緝賄選。

最高檢說，這次選舉臺東地區的反賄、查賄工作，點、線、面都已整備完成。邢檢察總長呼籲候選人不要以身試法，全體檢、警、調、廉、移聯手齊心查賄，只要有人賄選，有決心將其繩之以法。

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