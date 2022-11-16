臺中高分檢署派檢察官跨級、跨區　進駐南投地檢署協助查賄

▲法務部長蔡清祥 。（圖／最高檢察署提供）

記者陳崑福／台北報導

11月10 日全國檢察機關首長在臺北市臺灣高等檢察署博愛講堂舉行會議，會中就截至 10 月 25 日止，111 年九合一選舉查察成效，進行期中評估。會中蔡清祥部長表示，距離投票僅剩兩週，希望能讓民眾感受政府查賄的決心；要讓候選人、樁腳感受到風聲鶴唳，不敢買票；查獲賄選案件，發布新聞很重要，讓民眾感受到每個地區都很積極查賄。

邢總長於會中表示，查賄工作是一項非常艱辛的任務，但是司法機關責無旁貸，如果有人公然買票，司法機關無力或無能制止，國人怎麼會對司法機關有信心，所以各司法機關一定要破除在地情面，展示查賄的決心與態度，才能贏得民眾的信賴。

南投縣屬傳統農業縣，幅員廣大，地形複雜而形成自然地域區隔，交通不便，並有散居山區之各族群，社會型態較西部沿海各縣市更為傳統。這次南投縣選情激烈，南投地檢署查賄人力不足，日前南投地檢署張檢察長云綺向邢檢察總長報告，該區選情及人力等相關問題。

總長於 11 月 10 日召開加強選舉反賄制暴會議時， 當場商請臺中高分檢署張檢察長清雲，指派一、二審辦案經驗豐富之檢察官數人，進駐南投地檢署，支援南投地區選舉查察工作。

臺中高分檢署張檢察長隨即指示於 14 日起至26日止，指派臺中高分檢署檢察官謝名冠、謝志明、林彥良、李芳瑜，進駐南投地檢署督導選舉查察業務，4 位檢察官長期任職於中部地區檢察署，對南投 4 鎮 8 鄉的在地文化、風土人情均瞭若指掌，必能與南投地檢署查賄團隊共同合作積極查賄，讓民眾感受到檢察機關維護乾淨、公平選舉的 決心。

這次選舉南投地區的反賄、查賄工作，點、線、面都已整備完成。邢檢察總長呼籲選舉將至，依法競選，只要有人賄選，我們有決心將其繩之以法，所有候選人，切勿心存僥倖，以身試法，只要事證充分，一律查辦到底，期盼共同維護選舉公平性。