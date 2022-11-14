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最高檢察署+原住民委員會反賄選微電影　響原住民百年傳統竹砲

▲最高檢察署+原住民委員會反賄選微電影在臺東檢署舉辦首映會，響起原住民百年傳統竹砲 。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲最高檢察署+原住民委員會反賄選微電影在臺東檢署舉辦首映會，響起原住民百年傳統竹砲 。（圖／最高檢察署提供，下同）

記者陳崑福／台北報導

最高檢察署與原住民委員會共同合作商請臺灣原住民16族聘用委員，用各自族語、族服拍攝反賄選影片；其中臺東地區是多元族群的地區，共有7個原住民族共同聚居，今(13)日特別在原住民最多的台東地檢署播放阿美、排灣、布農、卑南、雅美、魯凱、噶瑪蘭等各委員所拍攝微電影的首播典禮。

▲最高檢察署+原住民委員會反賄選微電影在臺東檢署舉辦首映會，響起原住民百年傳統竹砲 。（圖／最高檢察署提供，下同）

▲最高檢察署+原住民委員會反賄選微電影在臺東檢署舉辦首映會，響起原住民百年傳統竹砲 。（圖／最高檢察署提供，下同）

影片內容是：「賄選將腐蝕民主政治之根基，傷害民主價值，影響地方公共建設品質，也勢必謀取個人利益」、「選前買票，選後就會貪污」、「幫助候選人買票也是犯罪」、「不讓買票影響選舉結果」、「乾淨選舉，才能帶給族人幸福的未來」；最後由16族委員代表以族服、族語，共同呼籲「以原住民為榮，守護部落、反賄選」，請鄉親支持反賄選，一起建立乾淨選風。

▲最高檢察署+原住民委員會反賄選微電影在臺東檢署舉辦首映會，響起原住民百年傳統竹砲 。（圖／最高檢察署提供，下同）

首映會在臺東地檢署廣場，由伊濘文化健康站的迎賓舞揭開序幕，「達魯馬克」（意為：山林的勇士）耆老進行告知天神、祖先、祖靈的祈福儀式，用水澆息不安定的心，勿躁勿動，讓這次選舉平安順利完成。

檢察、警察、調查、政風及移民署專勤隊等單位，共同宣讀反賄選宣言。現場備有兩具已經有百年歷史的原住民傳統竹砲，由在場嘉賓共同點放竹炮，竹炮聲聲巨響，震攝全場，展現堅定反賄決心。

邢泰釗檢察總長於親臨與會，他致詞表示，「今天東臺灣天空藍天白雲，大地鬱鬱蔥蔥。生活在這美麗天地，善良純樸正直的山林「達魯馬克」勇士，一定也會支持反賄選，讓這塊我們安身立命的土地更乾淨、更美麗。

我們希望公平的選舉，選出有能力、有熱情的政治人物來領導我們，走出新的時代。就如同影片中，16族委員共同呼籲：「以原住民為榮，守護部落、反賄選」，請鄉親支持反賄選，一起建立乾淨選風」。

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