　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃珊珊送書唱衰選情？　陳時中：大家不用太迷信

▲▼陳時中進天宮參香暨中原市場美食走訪＆受訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳時中今天前往進天宮參香。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊競選總部發言人李昀蓁16日拜會民進黨台北市長候選人陳時中競選總部，並致贈書籍《城市·程式》，引發討論送書是否是「唱衰選情」。對此，陳時中受訪笑說，大家不用太迷信，這本書是為了讓大家了解黃做過什麼事情，看起來比較像是CEO、執行者，沒有看到什麼新創的想法，對於大眾關心的都更、社會住宅著墨比較少，不過他認為選市長還是要在政策面努力。

▲▼陳時中進天宮參香暨中原市場美食走訪＆受訪。（圖／記者周宸亘攝）

▼黃珊珊與陳時中的發言人互相贈送書籍。（圖／陳時中競選總部提供）

▲▼黃珊珊發言人拜訪贈書 陳時中競總回贈陳時中《溫暖的魄力》書籍及政策文宣。（圖／陳時中競選總部提供）

黃珊珊競選總部發言人李昀蓁今天拜會陳時中競選總部，並致贈書籍《城市·程式》，由陳時中競總發言人林聿禪回贈包含《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》書籍、台北市「市政沉痾」摺頁文宣、「全齡照護」翻頁口袋書等3項小物。林聿禪也向李昀蓁簡要介紹競總設置空間，邀請她一起來陳時中競選總部走走。

陳時中下午受訪時說，他沒有完全否定黃珊珊任內完全沒做事情，只是沒有做出事情。他比喻，做事情當然有，每天上班、批公文、溝通協調，都是好的事情，但都更進展沒有、社宅也沒有，整個大的政策面沒有相對進展。

陳時中指出，黃珊珊拿出的證據都是前台北市副市長林欽榮、前台北市都發局長林洲民做的，以後要做的事情都沒進展，這3年都沒有任何進展，但大巨蛋呢？還是問題一堆、還是跟中央對抗，不趕快把該做的事情做好，怎麼算是政績呢？

此外，陳時中今天下午到萬華進天宮參香暨中原市場美食走訪時，媒體關注國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布辭職多日後才遞件？陳說，好像前幾天就宣布要辭了，那時候很多人問他看法，確實跟他的講法一樣，「他（蔣萬安）有沒有辭好像大家都沒有感覺」，辭立委是蠻嚴肅的事情，應該要認真看待，這麼重要事情都可以拖這麼多天，這樣的行政效率和對事情的認真度，怎麼當市長呢？

至於蔣萬安回嗆自己很少喝醉一事，陳時中說，大家盡量不要喝醉啦，但是辭立委拖5天跟喝不喝醉是兩件事情，辭立委是一件嚴肅的事情，想想看立委要多少票能當選，要多少人託付，選舉多困難，蔣萬安說要辭然後花5、6天還沒辦好，「以這樣的效率，當市長的時後不是很可怕嗎？每件事的決策都要拖個5、6天，決策完再拖個5、6天」，市民的事情沒辦法這樣拖，也許他自己事情可以拖，但還是希望有機會的話，他做事情不要拖拖拉拉的。

媒體另關注，蔣萬安批評綠營針對矽谷經驗的質疑是負面操作，陳時中回應，他一再呼籲不要仇恨對方，所謂負面選舉是用不實的事實指控別人，蔣萬安的矽谷經驗變成「矽谷笑話」，他被揭露做比較低階的事情，又說英雄不怕出身低，不過，英雄從來都是出身低，每個人都是從基層一步一腳印做起來，沒有人會覺得在基層做事情很丟臉，但是誇大事實、呼嚨大家就是不對的事情。

►「公主洗髮泡泡」3瓶811元！洗出夢幻秀髮就靠它

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
Kobe曾在「魔獸」頭上飛扣　珍貴畫面讓25萬人震驚
發現老公是「男男性愛片」主角　人妻崩潰
《全明星》黃隊爆霸凌林玉書！　壯壯IG被洗版
新冠後最大殺手！醫：每5人恐1人因「一問題」死亡
快訊／呼應蔡總統　ASML證實：史上最大在台投資落腳新北
快訊／鳳梨哥哥離世！　米可白不捨發聲
快訊／想看魔獸變貴了！　雲豹主場門票漲3倍
鳳梨狂收私訊「R.I.P.一路好走」！　被煩到眼神死
稱魔獸選12號「想蹭我熱度」　陳時中道歉：不太合適的冷笑話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

上次選舉只差801票！楊鎮浯陳福海金門政見會再過招　端牛肉對決

為竹女事件譴責網軍？　陳時中說不敢：我馬上就會被譴責了

鄭運鵬喊讓全台「學桃園」　延續五星光榮

3Q哥化身3號鄭運鵬電話催票員　一人一天拉十票全面動員

鄭運鵬挺「鐵路地下化」　黃韋鈞：張善政說謊也改變不了事實

黃珊珊送書唱衰選情？　陳時中：大家不用太迷信

柯市府休會提覆議案　議員痛斥搞突襲

認「蹭魔獸蹭到翻車」　陳時中道歉：不太合適的冷笑話

林耕仁北上揭弊新竹市政　國民黨團：沈慧虹當選會否成林智堅傀儡？

陳時中稱魔獸「可能想蹭我熱度」　媒體人批：倚老賣老的幽默

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

五月天美國開唱！女粉高舉「周杰倫」　阿信：跑錯場不退費XD

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

上次選舉只差801票！楊鎮浯陳福海金門政見會再過招　端牛肉對決

為竹女事件譴責網軍？　陳時中說不敢：我馬上就會被譴責了

鄭運鵬喊讓全台「學桃園」　延續五星光榮

3Q哥化身3號鄭運鵬電話催票員　一人一天拉十票全面動員

鄭運鵬挺「鐵路地下化」　黃韋鈞：張善政說謊也改變不了事實

黃珊珊送書唱衰選情？　陳時中：大家不用太迷信

柯市府休會提覆議案　議員痛斥搞突襲

認「蹭魔獸蹭到翻車」　陳時中道歉：不太合適的冷笑話

林耕仁北上揭弊新竹市政　國民黨團：沈慧虹當選會否成林智堅傀儡？

陳時中稱魔獸「可能想蹭我熱度」　媒體人批：倚老賣老的幽默

狼勒？鬥牛犬「門口饋機車」等主人　露小暴牙哀怨：還要逛多久

山河海景有限量？　高雄景觀宅「視野第一排」硬貴10%↑

網紅平台Partipost打造社群創作空間「CreateStation®」一次滿足你的3種看展需求！

屁狗睡醒「哭哭臉找媽」不肯說話！　原來是衣服穿得太性感

喝水發現怪味！他查蓄水池驚見「溺斃猴群」　民眾：找水喝跳不出

群益智慧聯網電動車基金11／24開募！　涵蓋電動車、儲能等全面布局

Kobe曾在「菜鳥魔獸」頭上飛扣　珍貴畫面讓25萬人震驚

台灣企業永續獎暨全球企業永續獎　信義房屋再獲房仲業唯一

渣男藉口大全　對方「中一個就要小心」

《災後調查日誌》殺人魔綁架女生　金來沅縱火救人⋯首集口碑爆表

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

政治熱門新聞

桃園老里長幫站台　接過竹籃3秒竟仰倒仙逝

竹女竹中模擬投票「高虹安輾壓」　慘被網友出征　

陳時中自曝必看NBA　號次12號「我要蹭一下魔獸熱度」

妻在徐耀昌餐會被請出場　徐定楨：不捨與愧疚

蔡阿嘎評她北市第1美！最年輕里長參選人李品君談政見

台北市長3奇葩候選人　他嗆：選錯全家死光

快訊／蔡英文辦公室主任張惇涵確診　親曝總統目前健康狀況

認「蹭魔獸蹭到翻車」　陳時中道歉

角逐台北市長！這位候選人「最高學歷只有幼稚園」

林冠年北機站遞資料　高虹安：他沒當過我助理

高虹安助理費爭議　前助理曝5立委都有

民眾黨5立委捐人頭助理？　柯文哲「臭臉」怒嗆：沒有這事

25歲室內設計師選里長　親曝沒人搭理她的原因

快訊／喊辭立委5天仍未交辭職信？　蔣萬安競辦：明天就會完成流程

更多熱門

相關新聞

鄭運鵬喊讓全台「學桃園」　延續五星光榮

鄭運鵬喊讓全台「學桃園」　延續五星光榮

桃園市長政見發表會昨落幕，桃園市長候選人鄭運鵬一一細數自己未來的願景以及政策，更強調過去八年鄭文燦市長，推動了桃園學，未來八年，鄭運鵬要讓大家學桃園。

3Q哥化身「3號鄭運鵬電話催票員」一人一天拉十票

3Q哥化身「3號鄭運鵬電話催票員」一人一天拉十票

鄭運鵬挺「鐵路地下化」黃韋鈞：張善政說謊也改變不了事實

鄭運鵬挺「鐵路地下化」黃韋鈞：張善政說謊也改變不了事實

屏東再查獲2賄選案　縣議員候選人樁腳收押

屏東再查獲2賄選案　縣議員候選人樁腳收押

網傳投完票「關門整理1小時才開票？」中選會闢謠

網傳投完票「關門整理1小時才開票？」中選會闢謠

關鍵字：

陳時中黃珊珊蔣萬安2022九合一大選2022台北市長

讀者迴響

熱門新聞

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實

《全明星》2宮鬥內幕！林玉書遭女隊友霸凌趕離場

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

林玉書爆被《全明星》女隊友排擠！

「永和IU」陳紫渝緊貼合照曝光　男主角激似爆哥

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

阿嬤電話求救：家裡有蛇　孝孫見本尊傻眼

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

點1980元牛肉麵吃完就走　客人致電老闆了

錢帥君神隱10年變億萬貴婦！男友洗錢逃亡

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

富豪尪心臟病逝「留1145億遺產」！59歲女星拒接手

老牌LED廠新世紀　宣布破產

更多

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

五月天美國開唱！女粉高舉「周杰倫」　阿信：跑錯場不退費XD

五月天美國開唱！女粉高舉「周杰倫」　阿信：跑錯場不退費XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面