黃珊珊送書唱衰選情？　陳時中：大家不用太迷信

▲陳時中今天前往進天宮參香。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊競選總部發言人李昀蓁16日拜會民進黨台北市長候選人陳時中競選總部，並致贈書籍《城市·程式》，引發討論送書是否是「唱衰選情」。對此，陳時中受訪笑說，大家不用太迷信，這本書是為了讓大家了解黃做過什麼事情，看起來比較像是CEO、執行者，沒有看到什麼新創的想法，對於大眾關心的都更、社會住宅著墨比較少，不過他認為選市長還是要在政策面努力。

▼黃珊珊與陳時中的發言人互相贈送書籍。（圖／陳時中競選總部提供）

黃珊珊競選總部發言人李昀蓁今天拜會陳時中競選總部，並致贈書籍《城市·程式》，由陳時中競總發言人林聿禪回贈包含《溫暖的魄力：陳時中的從醫初心》書籍、台北市「市政沉痾」摺頁文宣、「全齡照護」翻頁口袋書等3項小物。林聿禪也向李昀蓁簡要介紹競總設置空間，邀請她一起來陳時中競選總部走走。

陳時中下午受訪時說，他沒有完全否定黃珊珊任內完全沒做事情，只是沒有做出事情。他比喻，做事情當然有，每天上班、批公文、溝通協調，都是好的事情，但都更進展沒有、社宅也沒有，整個大的政策面沒有相對進展。

陳時中指出，黃珊珊拿出的證據都是前台北市副市長林欽榮、前台北市都發局長林洲民做的，以後要做的事情都沒進展，這3年都沒有任何進展，但大巨蛋呢？還是問題一堆、還是跟中央對抗，不趕快把該做的事情做好，怎麼算是政績呢？

此外，陳時中今天下午到萬華進天宮參香暨中原市場美食走訪時，媒體關注國民黨台北市長候選人蔣萬安宣布辭職多日後才遞件？陳說，好像前幾天就宣布要辭了，那時候很多人問他看法，確實跟他的講法一樣，「他（蔣萬安）有沒有辭好像大家都沒有感覺」，辭立委是蠻嚴肅的事情，應該要認真看待，這麼重要事情都可以拖這麼多天，這樣的行政效率和對事情的認真度，怎麼當市長呢？

至於蔣萬安回嗆自己很少喝醉一事，陳時中說，大家盡量不要喝醉啦，但是辭立委拖5天跟喝不喝醉是兩件事情，辭立委是一件嚴肅的事情，想想看立委要多少票能當選，要多少人託付，選舉多困難，蔣萬安說要辭然後花5、6天還沒辦好，「以這樣的效率，當市長的時後不是很可怕嗎？每件事的決策都要拖個5、6天，決策完再拖個5、6天」，市民的事情沒辦法這樣拖，也許他自己事情可以拖，但還是希望有機會的話，他做事情不要拖拖拉拉的。

媒體另關注，蔣萬安批評綠營針對矽谷經驗的質疑是負面操作，陳時中回應，他一再呼籲不要仇恨對方，所謂負面選舉是用不實的事實指控別人，蔣萬安的矽谷經驗變成「矽谷笑話」，他被揭露做比較低階的事情，又說英雄不怕出身低，不過，英雄從來都是出身低，每個人都是從基層一步一腳印做起來，沒有人會覺得在基層做事情很丟臉，但是誇大事實、呼嚨大家就是不對的事情。