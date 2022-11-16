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上次選舉只差801票！楊鎮浯陳福海金門政見會再過招　端牛肉對決

▲金門政見發表今登場，楊鎮浯、陳福海互相較勁，爭取選民認同。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門政見發表今登場，楊鎮浯、陳福海互相較勁，爭取選民認同。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、翁子皓／金門報導

金門政見發表會今（16）日登場，國民黨金門縣長候選人楊鎮浯，與無黨籍金門縣長候選人陳福海，兩人曾在2018年金門縣長選舉中交過手，當時陳福海以801票的差距敗給楊鎮浯，今日政見發表會上，兩人互相較勁，端政策牛肉，努力爭取選民的認同。

楊鎮浯在今日政見發表會上，以長者照護、托育及親子共融、青年政策、地方建設、行政革新、防疫及觀光品牌年輕化等各大面向主軸，詳盡的報告主政4年來各項實績，並以明確的數據來佐證成效。

在縣府編外人力進用的部份，楊鎮浯提到，陳福海在任的104年至106年期間，每年至少增加100至260人，而在楊鎮浯任內逐年刪減編制外地方款預算員額數，至112年編列數，已相較108年減少68人，精簡幅度達5.9%。

在金酒議題上，楊鎮浯表示，除了尊重金酒公司專業治理外，在大陸市場開拓上，金酒廈門公司聘用專業經理人，並進行「整頓通路亂象」、「拉高產品銷售均價」、「進軍高端酒市場」、「持續布局新零售市場及電商通路」，金酒廈門公司4年總營銷額將達40億元。

陳福海則在政見發表會上，細數自己縣長任內完成供水、擴大電廠，啟動超過10億元金湖、中正、湖埔、安瀾等校舍新建，計畫停擺超過20年的水頭1-1聯外道路、環島西、北路拓寬、金湖、金沙衛生所新建等政績，他也提到，他與團隊針對社福及轉型正義做出許多努力，如推動老人供餐、幼兒福利、興建鄉鎮社會福利館，解決64、65年次戰地政務時期碼頭工、619砲戰老兵補償等。

對於金門財政問題，陳福海再次提出警訊，目前縣庫的確面臨很大危機，不過楊鎮浯卻選擇用美化帳面的方式帶過，陳福海強調，自己卸任時的確留下161億給楊鎮浯，目前卻只剩50多億，質疑楊鎮浯是否有把錢花在刀口上。

政見發表會過程中，陳福海多次要鄉親冷靜比較執政者的政績表現、勤奮程度與執行力，陳福海說因為自己被鄉親們栽培多年，擁有經驗與想法，上任後會先梳理兩岸通水工程的瓶頸，並且爭取中央全額支援金門塔山電廠第三期的擴建，確保10年金門水電無虞。

陳福海承諾，只要當選，就職上任後1個月內重啟小三通防疫人道專案航班，並強調「在疫情不升溫的情況下，他一定讓專船開通，讓金門的新住民媽媽與小朋友們都能回家看看許久未見的父母與家人」。

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