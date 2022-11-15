以納管代替取締　黃珊珊創造台北攤販市集新風貌

▲黃珊珊從當議員時期就注意到攤販市集的問題，因而競選提出市集攤販精進計畫。（圖／資料照，下同）

記者錢雅慧／綜合報導

關於台北市的攤販市集，黃珊珊從當議員時期就注意到，不但混亂無序而且還常常影響交通與公安，但不知為何以前的市政府卻似乎視而不見。她認為「魔鬼藏在細節裡」，如果政府不能從小處發現問題，而且放任其成為陳年老問題，就是一個失職的政府。

黃珊珊認為，明明台北的違規攤販會影響市容、交通、衛生、公安，會形成很多方面的問題，但是，過去三、四十年來的市政府，還是睜一隻眼閉一隻眼，根本不認為這是問題。雖然這些攤販非常辛苦，他們也是辛苦討生活的台北市民，而且他們不但為市民帶來便利，也對城市觀光做出很大貢獻。但違規就是違規，只要有人檢舉，警察就必須取締，黃珊珊強調如果市府沒有明確立場，就只能讓攤販與警察不斷上演貓捉老鼠的戲碼，問題始終存在。

黃珊珊主張，問題不該視而不見，明明攤販天天擔心被取締，只要被開紅單，幾天收入就付諸流水，天天心驚膽跳，哪裡顧得上衛生、品質呢？市民面對市容混亂、環境骯髒，衛生沒有得到保障，交通與公安也都受到影響，顯然不會是贏家；警察抓不勝抓，而且面對民代壓力，往往動輒得咎，公權力也受到傷害。這樣一個三輸問題，絕對不該視而不見。

黃珊珊認為，陳年問題之所以陳年，必然有其時代性與複雜性，但對於陳年問題視而不見，絕對不是一個偉大城市應該有的態度。她認為：「與其視而不見，不如納入管理。」即便不能讓他們就地合法，但至少可以讓他們符合不阻礙交通、不影響市容觀瞻，以及確保食安與公安的基本要求。

為此，黃珊珊提出了市集攤販精進計畫，計畫核心就是「以納管代替取締、並採用自治會自律的方式進行管理」。然後明確規定四項重點：一、所有攤販必須在固定時間才能擺攤；二、攤販間至少要空出一個3.5米的消防通道，以便消防車、救護車緊急通行，以維公共安全；三、攤位實名制，方便追蹤管理，確保食安與維護消費者權益；四、以補助方式增進環保睦鄰，除了硬性規定不能排油水進水溝，不能排油煙污染空氣外，攤商只要願意做截油器、截流器等環保設備，政府都會補助設備所需經費。

這個計畫最大的意義，就是承認幾十年來存在的事實，並且直接納入管理，讓攤販擺脫持續違規的困境。艋舺夜市自治會就跟攤販們說，如果沒有黃珊珊提出的這個計畫，我們這輩子都會是違法狀態，我們要珍惜這次改造翻身的機會。

另外，黃珊珊唸大學時常去的水源市場，他們50年來從來沒有辦過尾牙，但在擺脫違規困境的第一年，他們不但舉辦尾牙宴，還特別邀請黃珊珊參加。他們覺得感恩，感謝市政府給他們正當做生意的機會。尾牙現場非常熱鬧，席開四、五十桌，很多人表示他們年輕時就在這裡擺攤，就像一個老闆娘說的，從有水源市場起，她就在這兒了，從小姐到媽媽，再到阿嬤，足足五十年，看到現在的改變，她真的很滿足。

黃珊珊說，城市治理必須考慮「以人為本」，然後面對問題、解決問題，只要多用一些心，城市必然更美好。就像實施攤販精進計畫，立即而明顯的好處就有：消防公安與交通安全有保障、食物衛生清潔可追蹤、污水空氣改善、市容觀瞻美化、發展城市觀光、警察勤務輕鬆、改善警民關係。好處如此之多，真搞不清楚為什麼以前的市政府都不做呢？