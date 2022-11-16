付錢了！台南牛肉麵「10人點2270元」吃完就跑　客人現身繳清了

記者林悅、陳韻如／台南報導

台南北區北門路二段一間牛肉麵日前疑似遭人吃霸王餐，一組3桌客人共吃了2270元，但用餐完畢後卻無人付錢直接跑了。店家發現後立刻在臉書PO文尋人，希望對方立即出面繳清費用。而稍早店家也於原貼文更新，客人已出面付錢。

▲台南牛肉麵「10人點2270元」吃飽走光，老闆傻眼PO監視器尋人，警方已主動介入關心。（圖／翻攝臉書）

這家牛肉麵館老闆在臉書社團「台南大小事」發文表示，13日中午有一組10多人的客人到店內用餐，共分坐三桌，消費2270元，但這10人用餐完畢後卻沒有付帳就離開，店家因為中午工作繁忙而沒留意到，事後才趕緊貼文尋人，希望客人回來付錢。

老闆表示，雖然有監視器畫面為證，當下沒報警是怕耽誤到出餐的速度，現在發文是希望客人看到可以回來店內付款，若仍找不到人就當做善事了，「想說有些客人真的會忘記有無付款」。





▲客人忘記付款，今下午已前往繳清。（圖／翻攝臉書）

貼文PO出後引起網友熱議，台南市警五分局也指出，實踐派出所得知此事後，15日立即拜訪店家瞭解案情，老闆表示應非吃霸王餐，不願報案，五分局仍派員調閱監視器進一步了解案情，但因老闆目前尚未報案提告，所以警方暫無進一步動作，一旦店家提告，警方即會馬上受理依法究辦。

今上午最新消息，該組客人致電店家，表示當時是忘記付款，會盡快到場繳清，而稍早老闆也在原貼文下更新留言，「有來付款了。」而店家本還想送客人五包半筋半肉冷凍包，但客人不收，最後也謝謝網路的分享，讓這場誤會能夠圓滿結束。