政院前追撞奪命！囂張男中槍出院...「嫌同夥開太慢換手」釀悲劇

記者邱中岳／台北報導

北市忠孝東路行政院前地下道日前發生追撞車禍，前車駕駛彈飛身亡，肇事駕駛面對前來處理的警員，因喝酒情緒失控拒捕，甚至企圖搶奪警槍，遭員警開槍擊中大腿倒地，送往醫院救治2天後，16日由警方移送地檢署偵辦。

警方調查，22歲李姓男子14日凌晨載14歲曾姓少年，行經忠孝東路地下道時，因車速過快撞上前車，造成前車翻覆。24歲的王姓駕駛飛出車外倒地，送醫搶救後仍告不治，李男下車後不聽警方勸阻，不但嗆聲還與警員發生拉扯。

▲李姓男子狂歡續攤，嫌少年開車太慢，酒駕涉險開車撞死人。（圖／記者邱中岳攝）

李男甚至企圖奪槍，警員為制止朝李開2槍壓制，李大腿遭擊中，由警方送往醫院救治，在場的14歲少年也帶回派出所。經過2天治療，李男腿部傷勢康復出院。

李男向警方供稱，當天在大安區夜店幫朋友慶生，現場約20多人，事後一群人離開前往酒店續攤，一行人約喝了2瓶威士忌洋酒，最後7人搭車準備前往李男家續攤，分搭2輛車，從忠孝東路4段上的酒店離開。

原本肇事車輛由14歲的少年駕駛，李男不滿少年不太會開，沒幾個路口後就下車換手，李男一路從忠孝東路4段開至忠孝西路地下道，僅花4分鐘左右。

▲李姓男子酒駕開車撞死人，還拒絕配合警方管束，警方朝他腿部開2槍制伏。（圖／記者張君豪翻攝）

李姓男子酒測值高達0.95，警方依照妨害公務、酒駕致死以及公共危險罪嫌送辦，移送時腿部仍有傷勢，由警方推輪椅上警車，面對媒體詢問則不發一語。

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