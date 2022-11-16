　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

政院前追撞奪命！囂張男中槍出院...「嫌同夥開太慢換手」釀悲劇

記者邱中岳／台北報導

北市忠孝東路行政院前地下道日前發生追撞車禍，前車駕駛彈飛身亡，肇事駕駛面對前來處理的警員，因喝酒情緒失控拒捕，甚至企圖搶奪警槍，遭員警開槍擊中大腿倒地，送往醫院救治2天後，16日由警方移送地檢署偵辦。

警方調查，22歲李姓男子14日凌晨載14歲曾姓少年，行經忠孝東路地下道時，因車速過快撞上前車，造成前車翻覆。24歲的王姓駕駛飛出車外倒地，送醫搶救後仍告不治，李男下車後不聽警方勸阻，不但嗆聲還與警員發生拉扯。

▲▼李姓男子狂歡續攤，嫌少年開車太慢，酒駕涉險開車撞死人。（圖／記者邱中岳攝）

▲李姓男子狂歡續攤，嫌少年開車太慢，酒駕涉險開車撞死人。（圖／記者邱中岳攝）

李男甚至企圖奪槍，警員為制止朝李開2槍壓制，李大腿遭擊中，由警方送往醫院救治，在場的14歲少年也帶回派出所。經過2天治療，李男腿部傷勢康復出院。

李男向警方供稱，當天在大安區夜店幫朋友慶生，現場約20多人，事後一群人離開前往酒店續攤，一行人約喝了2瓶威士忌洋酒，最後7人搭車準備前往李男家續攤，分搭2輛車，從忠孝東路4段上的酒店離開。

原本肇事車輛由14歲的少年駕駛，李男不滿少年不太會開，沒幾個路口後就下車換手，李男一路從忠孝東路4段開至忠孝西路地下道，僅花4分鐘左右。

▲▼ 黑幫屁孩中彈畫面曝 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李姓男子酒駕開車撞死人，還拒絕配合警方管束，警方朝他腿部開2槍制伏。（圖／記者張君豪翻攝）

李姓男子酒測值高達0.95，警方依照妨害公務、酒駕致死以及公共危險罪嫌送辦，移送時腿部仍有傷勢，由警方推輪椅上警車，面對媒體詢問則不發一語。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►「公主洗髮泡泡」3瓶811元！洗出夢幻秀髮就靠它

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／館長猛批國體大球場　雲豹突聲明：魔獸非館長品牌代言人
FTX垮台「幣圈風暴」還在燒！　這間公司準備破產
獨／錢帥君男友「第3招待所」曝！　羅志祥也是座上賓
前民眾黨員衝北機站遞資料！　高虹安駁：從沒當過我助理
法院認證「回捐薪水」！高雄最年輕女議員助理　實領25K涉偽證
林口隨機砍人！　25歲女走出百貨被猛擊頭部
民眾黨5立委捐人頭助理？　柯文哲「一路臭臉」怒嗆：沒有這些事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大哥酒品差！嗆民眾糾球棒隊痛毆砸店　新竹風飛砂幫10人被逮

台61大貨車追撞緩衝車翻覆！轎車剎不住再撞上3送醫　驚悚影片曝

接送一次5萬！人夫疑妻有小王　列「價位表」求償50萬吞敗

獨／錢帥君男友「第3招待所」曝！羅志祥是座上賓　經紀人回應了

高雄爆首宗幽靈人口賄選案　遷36選民戶口...里長候選人夫婦收押

快訊／政院前競速追撞害死人　酒駕主嫌出院隨即被聲押禁見

台中男回家倒頭就睡　愛車「沒熄火門沒鎖」怠速逾7hrs

法院認證「回捐薪水」！高雄最年輕女議員助理　實領25K涉偽證

桃園男闖紅燈+違規左轉被盯上　鋁箔裝果汁藏毒品慘了

付錢了！台南牛肉麵「10人點2270元」吃完就跑　客人現身繳清了

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

男友出菜端巨無霸湯鍋　咖哩驚人份量她看傻...

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

大哥酒品差！嗆民眾糾球棒隊痛毆砸店　新竹風飛砂幫10人被逮

台61大貨車追撞緩衝車翻覆！轎車剎不住再撞上3送醫　驚悚影片曝

接送一次5萬！人夫疑妻有小王　列「價位表」求償50萬吞敗

獨／錢帥君男友「第3招待所」曝！羅志祥是座上賓　經紀人回應了

高雄爆首宗幽靈人口賄選案　遷36選民戶口...里長候選人夫婦收押

快訊／政院前競速追撞害死人　酒駕主嫌出院隨即被聲押禁見

台中男回家倒頭就睡　愛車「沒熄火門沒鎖」怠速逾7hrs

法院認證「回捐薪水」！高雄最年輕女議員助理　實領25K涉偽證

桃園男闖紅燈+違規左轉被盯上　鋁箔裝果汁藏毒品慘了

付錢了！台南牛肉麵「10人點2270元」吃完就跑　客人現身繳清了

11人男團遭威脅陪酒！　哭著開記者會：被代表摸大腿性騷擾

紐約曼哈頓「全球最高住宅」售價2.5億美金　他感嘆：反而算便宜

加薪潮來了！漢來美食調薪幅度上看33%、路易莎加薪千元

快訊／你的「魔獸超人」上線了　霍華德升空爆扣誓奪冠

比較林智堅論文、高虹安資策會爭議　他曝發文數差距網大驚

不只葉克膜！台大新型循環輔助系統　完成全台首2例高風險複雜心導管

小陳其邁＋小陳菊加持　「邁盟」合體現任議員誓言議會過半

高虹安是面照妖鏡　照出民進黨的貪與惡

外送發現「店家崩潰公告」紅筆劃掉這串字　他笑歪：看來貓崩潰了

華航9度蟬聯企業永續獎　喜奪四大獎獲最高榮譽肯定

馬麻屢次質問「你是帥哥嗎」 哈士奇堅定點頭：那還要問！

社會熱門新聞

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

點1980元牛肉麵吃完就走　客人致電老闆了

6豬仔遭囚新竹　他衝派出所救了所有人

「最美魚販」遭爆下海撈20萬　怒告AV導演吞敗

台南吃牛肉麵10跑光！警關心店家堅不提告

即／嘉義好市多驚傳命案　男子倒車道出口亡

黑幫屁孩酒駕撞死24歲男　女友含淚：快結婚了

新店高爾夫球場2打1　男臀部中4刀

「可以給我一口棺材嗎？」無力葬母兄妹伴屍3天

北漂護師殺已婚牙醫男友！姑媽求輕判：她是一張白紙

逢甲「劈9女教授」鹹濕對話曝光！　揭露他表現不好

牛肉麵10人點2270人吃完就跑　客人現身繳清了

快訊／台北「補習街大樓」驚傳墜樓　男子躺地無生命跡象

更多熱門

相關新聞

對流炸雨彈升級！3縣市豪雨特報

對流炸雨彈升級！3縣市豪雨特報

受到午後熱對流影響，部分地區出現降雨，尤其東北部有較大雨勢，中央氣象局發報豪雨特報，提醒民眾外出留意天氣變化。

牛肉麵10人點2270人吃完就跑　客人現身繳清了

牛肉麵10人點2270人吃完就跑　客人現身繳清了

高虹安猛攻公共工程！懷疑有「新竹大秘寶」

高虹安猛攻公共工程！懷疑有「新竹大秘寶」

林口女遭砍骨刀攻擊！後腦骨裂送醫

林口女遭砍骨刀攻擊！後腦骨裂送醫

彰化公辦政見發表會　藍綠激烈交鋒

彰化公辦政見發表會　藍綠激烈交鋒

關鍵字：

飆速酒駕妨害公務影音

讀者迴響

熱門新聞

第一代鳳梨哥哥驟逝！　親弟哀痛證實

《全明星》2宮鬥內幕！林玉書遭女隊友霸凌趕離場

林玉書爆被《全明星》女隊友排擠！

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！4線索揭秘

「永和IU」陳紫渝緊貼合照曝光　男主角激似爆哥

阿嬤電話求救：家裡有蛇　孝孫見本尊傻眼

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

錢帥君神隱10年變億萬貴婦！男友洗錢逃亡

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

點1980元牛肉麵吃完就走　客人致電老闆了

富豪尪心臟病逝「留1145億遺產」！59歲女星拒接手

老牌LED廠新世紀　宣布破產

更多

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面