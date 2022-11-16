彰化縣長候選人「政見會帶劍上台要斬妖除魔」　砲轟藍綠騙選票　

▲無黨籍彰化縣長候選人蕭仁正。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣「公辦電視政見發表會」，今(16)日上午10點半至12點半在新彰數位有線電視舉行，無黨籍縣長候選人蕭仁正，身穿亮橘色背心右手持木劍、左手拿漏斗(葫蘆)、腰身綁政見，扮鍾馗要斬妖除魔，因為藍綠都是在騙選票，應該要掃進歷史的廁所，還直指王惠美及黃秀芳是拿老百姓的錢帶職參選，應該要吐出納稅人的錢，真的「夭壽」。

▲蕭仁正手繪鍾馗斬妖除魔。（圖／記者唐詠絮攝）

蕭仁正住在埔心鄉，是一名生意人，臉書上大頭照則是放上狗圖片，臉書4千多名好友90%以上全是女性，他年輕時曾參加地方選舉，他的家人雖不希望他出來參選縣長，但因為他對現行政府、縣政、司法及警政都不滿，縣長登記選舉經費也是籌來的，由於他有很多民間團體及宗教友人，都支持並認同看好他的參選理念，他有94%的女性支持選民。

▲無黨籍彰化縣長候選人蕭仁正學經歷。（圖／記者唐詠絮攝翻攝）

蕭仁正強調，藍綠已經執政超過1甲子，禍國殃民倒行逆施，尤其疫情已經造成許多家庭家破人亡，口罩也不能拔下來「這是在搞甚麼」。手持手寫《縣政白皮書》參選公告文稿，政見提到他擁有善良的心，比任何閨密還溫柔，若他當選縣長，將成立紅粉大聯盟等，要幫助女性以及毛小孩。

會後蕭仁正為自己今天的表現打60分，砲轟「藍綠都是在騙選票」，他是南彰化人，王惠美跟黃秀芳都是來自北彰化，全然不知道南彰化人的需要，他也說到，埔心鄉公所殘障廁所急救按鈴，從上任的魏明谷至今已經8年了，至今仍然沒有。