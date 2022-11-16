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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

政治獻金不到陳時中一半　黃珊珊反問：其他陣營將來如何撈回來？

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中募得9870萬餘元政治獻金，無黨籍候選人黃珊珊的募款金額卻不足陳時中一半，對此，黃珊珊16日質疑，其他陣營花費這麼高，將來要怎麼撈回來，是不是會欠很多人的人情？

面對陳時中募得9870萬元政治獻金，因此關閉專戶，黃珊珊至今仍未透露自己的政治獻金募款金額有多少，但競總透露，金額不足陳時中的一半。

▲▼黃珊珊政策記者會最終回—「自信友善之都」暨公布選前政策文宣。（圖／記者袁茵攝）

▲黃珊珊政策記者會最終回「自信友善之都」。（圖／記者袁茵攝）

黃珊珊16日於政策記者會時表示，有多少錢做多少事，重點不是在金額大小，不會特別去算多少，當然沒有像陳時中這麼多，「我是一個獨立的參選人，沒有政黨的奧援，當然會很辛苦。」自己全部都是小額捐款，包括民眾買133元的東西，這才是鐵的選票。

黃珊珊指出，今年景氣不好，看到那麼多人來買募款小物，讓她覺得很感動，甚至有小吃街集資買了6萬元的小物，每個人都戴著黃珊珊的帽子，「那才是實打實的選票。」

黃珊珊強調，不需要去比較，每個民眾的心意都很感謝，即使沒有捐款，但只要投票給她，她都非常感謝；且其他陣營花費很高，將來要如何撈回來，是否會欠很多人情？「我反而覺得這麼多朋友給我支持，他們對我無所求，這才有意義。」

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