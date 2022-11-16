北北基計程車喊漲「起跳價100元」　首推颱風豪雨價每趟加收50元

▲物價調漲，北北基計程車凍漲7年，爭取起跳價從70元調整為100元。（圖／記者李姿慧攝）
記者李姿慧／台北報導
北北基計程車費率7年凍漲，計程車業者已向北市府提出調漲申請，起跳價從70元調漲至100元，目標底線90元，車速5公里以下延滯計時運價從80秒減少為60秒，並首度推出颱風豪雨價，颱風天載客可加收50元，相關運價仍待北市府運價審議委員會審查。
台北市計程車商業同業公會理事長梁平良表示，今年3月10日公會召開北北基計程車公、工會運價會議，通過起跳里程1.25公里起跳價從70元調漲為100元，續程每200公尺加收5元沒有變動，延滯時間從80秒縮短為60秒，主要是幾年來不少路口紅綠燈改成100秒，停等時間加長，因此改成60秒。
此外，其他夜間加成部分沒有變，春節過年15天每趟從20元增加為30元，該部分今年(111年)過年已經先實施。
梁平良表示，此次也首度提出颱風豪雨價，每趟加收50元，過往颱風天載客部分計程車司機會亂喊價，因此統一訂定遊戲規則，相關運價和颱風豪雨價方案調整要視北市運價審議委員會審查，通過後才會實施。
台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長李威爾表示，相關計程車工會已向地方政府提案，申請北北基計程車起跳價從70元調高為100元，因審議委員會一定會砍價，計程車相關公工會共識為底線為90元。
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