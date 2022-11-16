　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北北基計程車喊漲「起跳價100元」　首推颱風豪雨價每趟加收50元

▲▼物價調漲，北北基計程車凍漲7年，爭取起跳價從70元調整為100元。（圖／記者李姿慧攝）

▲物價調漲，北北基計程車凍漲7年，爭取起跳價從70元調整為100元。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北北基計程車費率7年凍漲，計程車業者已向北市府提出調漲申請，起跳價從70元調漲至100元，目標底線90元，車速5公里以下延滯計時運價從80秒減少為60秒，並首度推出颱風豪雨價，颱風天載客可加收50元，相關運價仍待北市府運價審議委員會審查。

台北市計程車商業同業公會理事長梁平良表示，今年3月10日公會召開北北基計程車公、工會運價會議，通過起跳里程1.25公里起跳價從70元調漲為100元，續程每200公尺加收5元沒有變動，延滯時間從80秒縮短為60秒，主要是幾年來不少路口紅綠燈改成100秒，停等時間加長，因此改成60秒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，其他夜間加成部分沒有變，春節過年15天每趟從20元增加為30元，該部分今年(111年)過年已經先實施。

梁平良表示，此次也首度提出颱風豪雨價，每趟加收50元，過往颱風天載客部分計程車司機會亂喊價，因此統一訂定遊戲規則，相關運價和颱風豪雨價方案調整要視北市運價審議委員會審查，通過後才會實施。

台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長李威爾表示，相關計程車工會已向地方政府提案，申請北北基計程車起跳價從70元調高為100元，因審議委員會一定會砍價，計程車相關公工會共識為底線為90元。

►快來囤貨！150抽衛生紙 一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／《全明星》變宮鬥？　隊長壯壯經紀人回應了
保時捷911信義區撞公車！車頭全毀插進底盤　駕駛酒測出爐慘了
大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！　4線索揭秘
台南牛肉麵「10人吃2270元」全走光　客人找到了
快訊／計程車喊漲！　起跳價100元
露營一半封城！　他們「野外求生22天」偷菜活下來
快訊／總統府發言人確診　蔡英文健康狀況曝
「講這3字的都是老人！」　一票不改口：我就幼稚
曾雅蘭驚吐21年婚姻內幕！　小S傻眼：妳幹嘛不離婚

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「素食暴胖冠軍」比洋芋片還肥　咬一口滿嘴油！苦主：2個月胖5kg

同居男友突通知別回家！他驚見房間「多1人」：是對方前砲友

北北基計程車喊漲「起跳價100元」　首推颱風豪雨價每趟加收50元

青年內在成就焦慮多　TYS五大核心服務為你職涯健檢開啟更多可能

不熟友人「婚宴包6000元」　新娘驚呆！過來人曝1關鍵：這是禮貌

店員揭密麥當勞「5大激省點法」　3元升級薯條、飲料：別再當盤子

首例！教育部補助全國高中職校園刊物印製費　逾500校受惠

星空聯盟連三年奪「全球最佳航空聯盟」大獎　獲頒最佳機場貴賓室

紅豆餅5顆20元！他感動淚崩　在地人曝1.5小時全賣光

交通月票不只補助北北基桃　交部爭取逾26億元「歡迎全國提案」

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

「素食暴胖冠軍」比洋芋片還肥　咬一口滿嘴油！苦主：2個月胖5kg

同居男友突通知別回家！他驚見房間「多1人」：是對方前砲友

北北基計程車喊漲「起跳價100元」　首推颱風豪雨價每趟加收50元

青年內在成就焦慮多　TYS五大核心服務為你職涯健檢開啟更多可能

不熟友人「婚宴包6000元」　新娘驚呆！過來人曝1關鍵：這是禮貌

店員揭密麥當勞「5大激省點法」　3元升級薯條、飲料：別再當盤子

首例！教育部補助全國高中職校園刊物印製費　逾500校受惠

星空聯盟連三年奪「全球最佳航空聯盟」大獎　獲頒最佳機場貴賓室

紅豆餅5顆20元！他感動淚崩　在地人曝1.5小時全賣光

交通月票不只補助北北基桃　交部爭取逾26億元「歡迎全國提案」

「最美魚販」遭爆赴星國下海撈20萬　怒告AV導演圤智雨結果曝

需求放緩、訂單減少　製造業增逾700人放無薪假

歐德集團百林計畫前進南投　溪頭種下150棵台灣原生肖楠

林玉書遭爆被《全明星》女隊員排擠　隊長壯壯經紀人發聲：不敢苟同

台東男流浪到高雄...超商偷錢當生活費　愛心捐款箱整個搬走

保時捷911信義區撞公車！車頭全毀卡底盤　駕駛酒測出爐慘了

溫妮中空「辣洩深溝腹肌」！　狂練舞2小時喊：超崩潰

超尷尬！黃珊珊、陳時中2發言人互贈新書　狂喊「謝謝」邀參觀競總

空姐送餐遭猥褻！噁男「手伸裙下」狂摸私處　全機緊急迫降

新莊男飯局與人口角　竟遭8煞尾隨毆打擄走！蒙眼丟包宜蘭

為了食物小豬飛越「懸崖」　下秒GG讓網友全笑瘋

生活熱門新聞

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

台南牛肉麵10人吃2270元走光　老闆傻眼尋人

立冬後轉運！財神偏愛「這生肖」

一家5口全身癢爆揪團就醫　醫驚：蟲蟲在皮膚挖地道

一人領1200元！18歲「文化成年禮」明年3月上路　可買書看電影

大雨特報縣市曝　下波變天雨區擴大

衛福部「高樓太多」釀青少年自殺　社工驚嚇

「男友約砲20人」她啪完痛哭：以為讀最高學府不會亂來

爸幫國中孩子請假　老師要求看身分證

好市多1物特價「阿姨打5通電話團購」！妹子也買了

衛福部：青少年自殺率增加　因台灣高樓多

孕婦黑血噴臉　台大醫急開刀：這下慘了

「講這3字的都是老人！」　一票不改口

國體大聲明批4點造謠　館長：你伸臉出來給我打

更多熱門

相關新聞

手機遺失主心急！屏東警1妙招迅速找回失物

手機遺失主心急！屏東警1妙招迅速找回失物

日前1名余姓男子搭乘計程車自屏東市返回九如鄉住處時，發現手機遺失，因手機內有累積多年珍貴照片及親友聯絡資訊，他焦急慌張地至里港警分局九如分駐所請求協助。員警最後以手機遠端控制功能，強制手機發出巨大聲響，順利讓計程車司機注意到遺落在副駕駛座椅縫中的手機，幫忙送到派出所，讓余順利找回手機。

計程車駕駛「月賺2.1萬」比基本工資低　費率喊漲「起跳價90元」

計程車駕駛「月賺2.1萬」比基本工資低　費率喊漲「起跳價90元」

即／高雄大貨車輾死倒地騎士肇逃

即／高雄大貨車輾死倒地騎士肇逃

3計程車司機赤裸溺斃浴缸　12年前竟是她連續殺人

3計程車司機赤裸溺斃浴缸　12年前竟是她連續殺人

小鵬電動車成首款大陸測試自駕車

小鵬電動車成首款大陸測試自駕車

關鍵字：

北北基計程車起跳價100元颱風豪雨價50元

讀者迴響

熱門新聞

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

《全明星》2宮鬥內幕！林玉書遭女隊友霸凌趕離場

林玉書爆被《全明星》女隊友排擠！

阿嬤電話求救：家裡有蛇　孝孫見本尊傻眼

組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

富豪尪心臟病逝「留1145億遺產」！59歲女星拒接手

老牌LED廠新世紀　宣布破產

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

「永和IU」陳紫渝緊貼合照曝光　男主角激似爆哥

快訊／金馬知名導演張志勇離世！

台南牛肉麵10人吃2270元走光　老闆傻眼尋人

錢帥君神隱10年變億萬貴婦！男友洗錢逃亡

6豬仔遭囚新竹　他衝派出所救了所有人

更多

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面