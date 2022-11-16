北北基計程車喊漲「起跳價100元」　首推颱風豪雨價每趟加收50元

日前1名余姓男子搭乘計程車自屏東市返回九如鄉住處時，發現手機遺失，因手機內有累積多年珍貴照片及親友聯絡資訊，他焦急慌張地至里港警分局九如分駐所請求協助。員警最後以手機遠端控制功能，強制手機發出巨大聲響，順利讓計程車司機注意到遺落在副駕駛座椅縫中的手機，幫忙送到派出所，讓余順利找回手機。