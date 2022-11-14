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北部3計程車司機赤裸溺斃浴缸　12年前竟是她連續殺人

林姓運匠（圖）聽信江女說詞赴超商買酒，渾然不知已遭到設局。（翻攝畫面）

▲林姓運匠（圖）聽信江女說詞赴超商買酒，渾然不知已遭到設局。

圖文／鏡週刊

12年前，北部地區連續發生3起計程車司機命案，死者皆全身赤裸溺斃在旅館浴缸。警方查出，下手的女賊佯稱包車，再以陪睡抵車資為由，將運匠騙到旅館下藥，之後趁對方泡澡昏迷時劫走財物。

警方調閱監視器掌握女賊行蹤，拿著照片四處打聽，彩券行老闆認出女賊是常客，經常狂買彩券，並查出她迷信用搶來的錢買彩券較容易中獎，而她萬萬沒想到自己會因彩券遭鎖定落網。

▼江女迷信搶來的錢較易中獎，所以犯案後都會跑到彩券行下注，卻因此落網。

江女迷信搶來的錢較易中獎，所以犯案後都會跑到彩券行下注，卻因此落網。

2010年1月14日，桃園某汽車旅館員工發現一名燙傷脫皮的男子，陳屍在裝滿熱水的浴缸中，嚇得立刻報案，警方趕抵現場蒐證，驗屍後發現死者血液有酒精及安眠藥反應，研判死因是「溺水」。

時任桃園警分局埔子派出所警員的吳俊成告訴本刊，警方透過車籍資料查出死者是林姓計程車司機，案發前一日開著計程車載一名女子投宿，之後女子神色慌張先行離開，直到退房時間林都未現身，等清潔人員入內打掃才發現出了人命。

▼警方調閱車站內的監視畫面，掌握江女（圖）犯案後的身影及行蹤。

警方調閱車站內的監視畫面，掌握江女（圖）犯案後的身影及行蹤。（翻攝畫面）

吳俊成指出，警方認為與林同行的女子跟命案脫不了關係，只是監視器未清楚拍下女子長相，為了釐清該女身分，警方只好土法煉鋼，拿著模糊照片在桃園一帶沿路向計程車司機查訪。

但女子身分遲遲查不出，案情陷入膠著，一個月後，新北新莊發生命案，一名王姓運匠帶著同一女子入住某汽車旅館，之後被發現在浴缸溺斃身亡，房內也有酒瓶跟下酒菜，血液同樣出現酒精和安眠藥反應。

▼警方在旅館房內桌上的酒瓶、零食跟下酒菜中，驗出安眠藥成分。

警方在旅館房內桌上的酒瓶、零食跟下酒菜中，驗出安眠藥成分。（翻攝畫面）

北部地區接連傳出計程車司機命案，但犯案女子的身分一直查不出，為了盡速緝凶，警方大規模調閱監視器畫面，查出該名女子多半在樹林太平路與八德路一帶出沒，警方於是拿著女子的照片在周遭查訪，被一家彩券行的老闆認出。

許景能指出，犯案女子姓江、時年38歲，她坦承專挑在基隆、新北、桃園車站排班的計程車司機下手，謊稱自己是從外地來的，人生地不熟，跟對方談好以2千到3千元包車出遊一天，行程結束後才說付不出錢，但願意陪睡抵車資，並要對方去買酒助性；等到了汽車旅館再伺機下藥，揪對方一起泡澡，待藥效發作，司機在浴缸裡不省人事，就劫財離開。

▼警方循線上門逮捕江女（中）時，江女十分冷靜，對犯行坦承不諱。

警方循線上門逮捕江女（中）時，江女十分冷靜，對犯行坦承不諱。（東森新聞提供）

許景能問江女騙了多少人？她除了坦承犯下桃園、新莊二案，還透露前一天才在桃園龜山成功誘騙一名運匠，許向桃園警方確認，得知一名韓姓司機在前一天遭洗劫，不幸同樣陳屍在汽車旅館的浴缸裡。

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