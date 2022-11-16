店員揭密麥當勞「5大激省點法」　3元升級薯條、飲料：別再當盤子

▲麥當勞深受許多消費者喜愛。（圖／記者蕭筠攝）

記者朱祖儀／綜合報導

麥當勞餐點選擇多樣，深受不少消費者喜愛，但怎麼吃才最便宜呢？一名在麥當勞工作的員工分享5大省錢妙招，透露其實在麥當勞點餐，單點加上其他優惠才是最便宜的，其中一招只要多加3元，就可以升級薯條、飲料，不僅超省還能吃飽。文章曝光後吸引許多網友按讚。

原PO在「Dcard」發文表示，因為她很愛吃麥當勞，但每次都覺得新品很貴，所以就跑去當員工，目前已經上班3個月，也研究出不少省錢妙招，其中最重要的就是「除非你的APP要換超值套餐送配餐，不然主餐請單點」。

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▲原PO認為，搭配其他優惠比超值套餐划算。（圖／翻攝自麥當勞官網）

1、單點主餐+甜心卡

若以麥香雞為例，搭配經典套餐「麥香雞+中薯+中飲」，共100元。

單點主餐搭配甜心卡，「麥香雞+大薯+大杯飲品」，共103元。

原PO表示，雖然點經典套餐比較便宜，但只要多加3元，就可以把薯條和飲料升級成大份。

▲原PO透露，搭配甜心卡只要多加3元，就可以升級大薯和大杯飲料。（圖／記者黃君瀚攝）

2、1+1超值搭配

原PO指出，如果飲料想要換成玉米湯，1+1是最好的選擇。

同樣以麥香雞舉例，搭配經典套餐「麥香雞+中薯+玉米湯」需要加價2元，共102元。

使用1+1的話，「1（麥香雞）+1（玉米湯）＋單點中薯」，只要95元。

3、雞塊究極點餐大比拼

以10塊麥克雞塊為例，搭配經典套餐「10塊雞塊+中薯+中飲」，需花159元。

若是用甜心卡搭配1+1的選擇，「1（4塊麥克雞塊）+1（玉米湯）」，甜心卡再點6塊麥克雞塊送小薯，只要114元。

原PO表示，如果真的很想多吃一點薯條，可以再加點中薯，雖然也要花到159元，但使用她的方法比經典套餐還要多一包小薯，且喝玉米湯不需要加價。

▲原PO分享點雞塊最優惠的選擇。（圖／ETtoday資料照）

4、其他優惠回饋

原PO表示，每周一滿99元刷中信卡，可以送小蛋捲冰淇淋，如果是每周二、三、四使用LINE PAY回饋比較高，周五、六、日則記得要用APP的免費點點卡結帳，可以集點換免費的餐。

但原PO也提醒，APP上面的「加價兌換」，沒辦法臨櫃用現金付款或是扣儲值金，只能用信用卡線上付款，希望大家不要再拿現金去了。

▲原PO提醒，「加價兌換」只能信用卡線上付款。（圖／翻攝自Dcard）

5、點數兌換

原PO表示，也有不少人好奇APP內的點數該如何兌換，她認為「套餐」是最優惠的，尤其是麥香魚經典套餐。

▲原PO認為，點數兌換選擇「麥香魚套餐」最划算。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看到文章後，紛紛表示「你好棒！ 謝謝你」、「好實用！收藏起來」、「我也要來卡位省錢，辛苦了」、「買了甜心卡才發現自己已經買套餐超盤，雖然甜心卡不能用點餐機真的煩」。

也有人分享自己的省錢方法，「我都點1+1=50元（雞塊or吉士漢堡配玉米湯），再加上甜心卡（大包薯條配大杯飲料），這樣108元」、「1+1麥香雞加玉米湯，甜心卡的大飲送小薯，再加得來速的小薯，周一中信卡送免費蛋捲冰淇淋，這樣105元，賺爛」。