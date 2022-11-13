蔬菜、麵包任選任搭！　最新鹹甜「黑胡椒嫩豬堡」限時開吃了

▲期間限定「黑胡椒嫩豬堡」來了 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新口味報到了！以提供各式麵包、生菜、肉類及醬料任搭任選的人氣速食連鎖品牌「SUBWAY」，首度推出以台灣在地豬肉食材打造的期間限定「黑胡椒嫩豬堡」，鹹香黑胡椒豬肉搭配新鮮麵包、蔬菜大口咬下，每一口都超滿足，即日起至12月31日限定開吃。

▲黑胡椒豬肉搭配現做麵包、新鮮蔬菜超滿足。

SUBWAY首度選用台灣在地豬肉強勢推出期間限定吃的「黑胡椒嫩豬堡」，其豬肉是以醬油、米酒醃製，再撒上黑胡椒調味，並將表面煎至金黃微焦，口感鹹甜涮嘴，再任意搭配喜歡的蔬菜、及新鮮現做麵包，讓人忍不住一口接一口，即日起至12月31日限時開賣，趕緊衝門市嚐鮮去。

▲麥當勞「炸蝦天婦羅海陸雙堡」回來了。

另，麥當勞「Signature極選系列」去年首度推出的「炸蝦天婦羅海陸雙堡」近日也重磅回歸了，其中，必吃「炸蝦天婦羅安格斯牛肉堡」，使用太平洋白蝦裹粉後高溫酥炸，再搭配4盎司安格斯牛肉，並加上青檸蒔蘿醬、整片生菜及切達起司增添口感，大口咬下牛肉肉質鮮嫩、白蝦外酥內軟，罪惡爆表，還有一次夾進2隻完整炸蝦的「雙蝦天婦羅堡」等吃，即日起至12月20日限時登場，數量有限、售完為止。

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