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社會 社會焦點 保障人權

女工手被捲入碾肉機！上班2個月終身殘廢　知名食品廠判賠金額曝

▲▼碎肉機,絞肉機。（圖／達志影像／示意圖）

▲高雄一知名食品廠作業員到職不到2個月，手就捲入碾肉機，造成終身殘疾。（示意圖／達志影像）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一郭姓女員工剛到知名食品公司任職，左手就遭碾肉機輾入，造成終身殘疾，憤而向公司求償醫療費等共665萬餘元。案經上訴到高雄高分院，法官認為公司和簡姓經理未盡教育訓練義務，郭女也未注意自身安全，導致受有515萬餘元的損害，雙方應各負一半責任，判公司應賠257萬餘元，扣除郭女已受領的保險、慰問金等金額，公司和簡姓主管還要連帶賠償93萬餘元，全案定讞。

判決指出，郭女於2018年7月在高雄知名食品公司擔任作業員，每個月領2萬2500元薪水。她到職不到2個月，就在清洗碾肉機時，因沒有按照規定先關閉碾肉機電源，左手因而慘遭碾肉機滾輪捲入，導致她左前掌、前臂遭碾壓重傷，經治療後仍處於「左手腕關節僵直，五指永久喪失機能」的狀態。郭女事後向公司求償醫療費、看護費、勞動力減少損害，和精神撫慰金250萬元，共665萬9889元。

全案審理時，簡姓經理表示，公司對新進員工都由資深員工帶領，採1對1學習，郭女會受傷，並非因未接受員工教育訓練、不知道清洗碾肉機時須關閉電源所致，認為郭女是刻意受傷或非過失受傷，公司並無賠償理由。

法院審理，根據其他員工證詞，資深員工僅教郭女洗碾肉機的小零件，並沒有教她洗機台，事發當天郭女和資深員工也僅一同工作，由郭女獨立操作、清洗機台，可見簡姓經理並未讓新進員工接受妥善的教育訓練，導致她在清洗機台時受重傷，受有醫療、看護等費用、精神慰撫金100萬元，共515萬9889元的損失，而郭女貿然將手靠近滾動中的碾肉機，也有過失，應各負一半責任，判公司方要賠257萬9945元，再扣除郭女已受領的保險、慰問金等費用，判簡姓經理和公司還需連帶賠償93萬餘元，全案定讞。

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碾肉機食品公司高雄

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