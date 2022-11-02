　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南防風林狗啃屍案起底！藥頭殺藥腳　3年前1事埋殺機

記者黃翊婷／綜合報導

41歲吳姓男子遭人殺害，棄屍於台南市安南區北汕尾一處防風林中，遺體還遭到野狗啃咬。凶嫌林姓男子疑似不滿藥腳吳男在3年前1件毒品案調查中將他供出，憤而開槍報復。台南地院昨日（1日）召開羈押庭，並於同日深夜近11時許裁准將林男羈押。

▲41歲吳姓男子被人殺害棄屍台南市安南區北汕尾一處防風林，慘遭野狗啃屍，林姓男子案發後向警方自首，坦承因毒品糾紛持槍射殺死者，惟警方並未發現槍傷，死因疑點重重。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲林男堅稱是獨自犯案，與同行的2名友人無關。（圖／記者林悅翻攝）

檢警調查，林男與吳男是藥頭、藥腳關係，林男懷疑吳男在2019年1起毒品案件中向警方供出自己，害他因為販毒被判刑16年定讞，疑似因此心生不滿，才會埋下殺機。

林男10月29日與謝姓、杜姓友人開車去找吳男談判，過程中兩人發生口角，他憤而持槍將人殺害，再棄屍於防風林中。林男到案之後堅稱是獨自犯案，2名友人並未動手。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，檢方1日上午相驗吳姓死者，發現死者雙手手掌不見，左腳及右手前半段僅剩骨頭，右胸有1處凹洞，外觀看不出有明顯彈孔傷口。由於林男聲稱是開槍射殺吳男，為了釐清死亡原因及死亡方式，檢方決定複驗解剖，複驗結果顯示，死者右胸處是穿刺傷。

檢方複訊後，認為林男所犯為殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例重罪，且有勾串共犯及逃亡之虞，於是向台南地院聲請羈押；另外，諭令謝男以3萬元交保。台南地院1日召開羈押庭審理，並於同日深夜近11時裁定准許羈押林男。

►北海道自由行19999元！爽玩5天快衝一波

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
黃湘怡離婚「金色小麥」小開！　玩交友APP熱戀洋男
台灣「新雨王」出爐　年雨量飆9527毫米
原能會爆「集體舞弊」　31高官完整名單曝光！
4縣市大雨！這處再防劇烈降雨　下波「全台濕冷變天」探16℃
聯航空少台北違規過馬路遭撞慘死　保時捷酒駕男身分曝光
快訊／飄髮哥奈許下台！　籃網開季戰績不佳撤換總教練

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南防風林狗啃屍案起底！藥頭殺藥腳　3年前1事埋殺機

統派小黨遭爆賣假藥！聘張善政當總顧問　合照淪銷售包裝

原能會爆「集體舞弊」　31高官完整名單曝光！

聯航空少台北違規過馬路遭撞慘死　凱燕酒駕男身分曝光

建中生錄取英國名校　家教竟留言酸「花錢買不到學歷」

每票最高4千！嘉義梅山查獲「三合一」賄選　村長候選人夫妻遭聲押

蘇花公路坍方畫面曝光！空降「石塊巨瀑」15秒　目擊者狂退：糟了

台南防風林啃屍命案　兇嫌被法院裁准羈押

行人違規穿越馬路　下秒遭「酒駕凱燕男」撞上！送醫搶救不治

快訊／大安區晚間離奇車禍！路人快車道遭撞無生命跡象

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏案／《PD2》李智漢救女童反喪命「活生生卡死」｜20221101 ET午間新聞

宛宛兒曝悲慘身世「熬出頭擁4房」 曾遭霸凌不敢反抗：這樣才有朋友...

首爾靈堂花海祭梨泰院逝者　拐杖爺淚憶2孫：無能為力...

遺物、遺失物「重達1.5噸」鞋包全是踩踏痕跡、血漬

國1汐止交流道走山！告示牌沖毀、車道遭掩埋　車流嚴重回堵

台南防風林狗啃屍案起底！藥頭殺藥腳　3年前1事埋殺機

統派小黨遭爆賣假藥！聘張善政當總顧問　合照淪銷售包裝

原能會爆「集體舞弊」　31高官完整名單曝光！

聯航空少台北違規過馬路遭撞慘死　凱燕酒駕男身分曝光

建中生錄取英國名校　家教竟留言酸「花錢買不到學歷」

每票最高4千！嘉義梅山查獲「三合一」賄選　村長候選人夫妻遭聲押

蘇花公路坍方畫面曝光！空降「石塊巨瀑」15秒　目擊者狂退：糟了

台南防風林啃屍命案　兇嫌被法院裁准羈押

行人違規穿越馬路　下秒遭「酒駕凱燕男」撞上！送醫搶救不治

快訊／大安區晚間離奇車禍！路人快車道遭撞無生命跡象

彩妝師教女星同款「三明治睫毛定型法」　簡單5步驟捲翹一整天

當醫師4大優點　蒼藍鴿揭這情況「不想承認是醫生」

周天成直落二擊敗世錦賽銅牌趙俊鵬　晉級海洛公開賽16強

Lulu《婚禮歌手》悄收攤近1個月「起死回生」！　不停播主因曝光

盧廣仲雨中騎車「2比基尼妹緊貼後座」！　後照鏡拍到斷裂

直擊安心亞「喝醉現身飯店門口」！路都沒法走…癱靠人肩膀全被拍

黃湘怡「早分居」斷了11年豪門婚！　前夫悲發聲：最愛都不在身邊

推特藍勾勾要收費了！　馬斯克推首波大變動：每月付257元

黃湘怡爆「2年前早離婚」！類官宣恢單露餡　與尪分道揚鑣各尋新歡

台南防風林狗啃屍案起底！藥頭殺藥腳　3年前1事埋殺機

(G)I-DLE新歌太露骨遭CUBE反對　隊長小娟：更堅決要發了！..帥爆

社會熱門新聞

空少違規過馬路遭撞慘死　凱燕酒駕男身分曝光

快訊／彰化某國中整建PU跑道　意外挖出白骨

原能會爆「集體舞弊」　31高官完整名單曝光！

蘇花公路坍方畫面曝光！空降「石塊巨瀑」15秒

建中生上名校　家教酸「花錢買學歷」遭訴

酒店妹「全家總動員」　讓富男友成水流屍

外籍男違規穿越快車道！遭酒駕撞上無生命跡象

大安區離奇車禍！他快車道遭撞無生命跡象

即／國1汐止交流道走山！車道遭掩埋　車流嚴重回堵

砂石車急煞救三寶　加碼送「泥沙瀑布SPA」

Gogoro停家門口遭破壞！坐墊割爛電池遭竊

台南防風林啃屍命案兇嫌裁准羈押

即／金門大橋通車3天「首發封橋令」

18煞組「復仇者聯盟」　圍毆車商致死下場曝

更多熱門

相關新聞

台南防風林啃屍命案兇嫌裁准羈押

台南防風林啃屍命案兇嫌裁准羈押

台南41歲吳姓男子遭人殺害，棄屍於台南市安南區北汕尾一處防風林中，屍體還遭野狗啃噬，兇嫌林姓男子被檢察官依殺人、槍砲等罪聲押，台南地院召開羈押庭審理後，1日深夜近11時裁定羈押。

台南防風林命案疑點多！屠夫稱「射殺」遺體無槍傷

台南防風林命案疑點多！屠夫稱「射殺」遺體無槍傷

地下室冰箱藏屍體　姊夫自製武器殺人

地下室冰箱藏屍體　姊夫自製武器殺人

剛出獄借住被嫌「連碗都不洗」　莽男理智線斷刺死獄友

剛出獄借住被嫌「連碗都不洗」　莽男理智線斷刺死獄友

狠殺女大生！他臉書緬懷淨空法官卻狂炫品味生活

狠殺女大生！他臉書緬懷淨空法官卻狂炫品味生活

關鍵字：

台南地院殺人罪命案

讀者迴響

熱門新聞

爆哥剛奪冠《跑跑》台服停止營運

4縣市大雨！　下波「全台濕冷變天」探16℃

浴室發霉煩爆　全場激推「2神器」最有用

出遊過夜「害怕男友野獸狂撲」　妹子穿1物守身

LINE免費5款貼圖又來了！Burberry聯名「創世神」快下載

7男對伴侶下藥玩換妻　女意外發現被性侵7年

11月「3生肖」財運飆升一路旺到年底

觀眾背後直擊4強賽Faker螢幕狂閃

空少違規過馬路遭撞慘死　凱燕酒駕男身分曝光

美饒舌歌手Takeoff遭槍擊身亡

買透天厝送全新賓士！　佛心屋主：滿足年輕人「一次到位」

鄰陽台插剪刀正對自己家　網曝1招：換他毛毛的

11月1日驚現「10個1」　錯過再等111年

台北1地區不像在台灣！居民神自信驚呆他

捷運阿姨頭插30根針織毛線！　竟是陳沂媽

更多

最夯影音

更多
李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物

李運慶求婚成功！鑽戒套牢洪詩　她感動哭爆：我就是那個禮物
Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

Lulu拿柏金包「財富自由的味道」　黃子佼爆她價碼：我怕我傷心

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

印度斷橋釀至少141死　男大字型狂搖下秒墜河

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

罹難者家屬心碎指認遺物　一眼認出鞋子...跪地崩潰

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

梨泰院踩踏「事發前影片」曝　斜坡人潮推擠下跌！尖叫四起

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面