台南防風林狗啃屍案起底！藥頭殺藥腳　3年前1事埋殺機

記者黃翊婷／綜合報導

41歲吳姓男子遭人殺害，棄屍於台南市安南區北汕尾一處防風林中，遺體還遭到野狗啃咬。凶嫌林姓男子疑似不滿藥腳吳男在3年前1件毒品案調查中將他供出，憤而開槍報復。台南地院昨日（1日）召開羈押庭，並於同日深夜近11時許裁准將林男羈押。

▲林男堅稱是獨自犯案，與同行的2名友人無關。（圖／記者林悅翻攝）

檢警調查，林男與吳男是藥頭、藥腳關係，林男懷疑吳男在2019年1起毒品案件中向警方供出自己，害他因為販毒被判刑16年定讞，疑似因此心生不滿，才會埋下殺機。

林男10月29日與謝姓、杜姓友人開車去找吳男談判，過程中兩人發生口角，他憤而持槍將人殺害，再棄屍於防風林中。林男到案之後堅稱是獨自犯案，2名友人並未動手。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，檢方1日上午相驗吳姓死者，發現死者雙手手掌不見，左腳及右手前半段僅剩骨頭，右胸有1處凹洞，外觀看不出有明顯彈孔傷口。由於林男聲稱是開槍射殺吳男，為了釐清死亡原因及死亡方式，檢方決定複驗解剖，複驗結果顯示，死者右胸處是穿刺傷。

檢方複訊後，認為林男所犯為殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例重罪，且有勾串共犯及逃亡之虞，於是向台南地院聲請羈押；另外，諭令謝男以3萬元交保。台南地院1日召開羈押庭審理，並於同日深夜近11時裁定准許羈押林男。