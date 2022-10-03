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社會 社會焦點 保障人權

網約少女「蒙眼」偷拍不雅片　阿兵哥1動作慘吞4年牢飯

記者黃翊婷／綜合報導

方姓男子在2019年7、8月間透過交友軟體結識當時未滿16歲的少女小美（化名），雙方相約到台南某飯店發生性關係，過程中他趁著女方戴上眼罩時偷偷拍下性愛影片，事後再拿影片脅迫女方再度發生性關係，被拒絕之後，一氣之下將影片傳給其他網友，因而吃上官司。台南地院法官審理後，依法判處方男應執行有期徒刑4年，全案仍可上訴。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲小美遭方男偷拍。（資料照／記者黃克翔攝，與本案當事人無關。）

判決書中提到，方男在2018年7月至2021年10月間為現役軍人，他2019年7、8月間透過交友軟體結識小美，兩人互加臉書、LINE好友，還互相追蹤IG，私下也曾見面2、3次。

然而，方男在2020年間約小美到台南某飯店發生性關係，過程中還要求戴上眼罩與頸鍊，並趁著對方視線受到阻擋時，偷偷用手機拍下性愛影片；2021年3月間他再次傳訊息要求發生性關係，但被小美拒絕，便以性愛影片脅迫，如果不從或是不提供裸體畫面給他，就要把影片上傳到網路上。

小美這才得知遭到偷拍，但她仍堅持拒絕方男的要求，沒想到對方真的把影片傳給其他網友，於是主動前往警局報案。

台南地院法官認為，方男在偵查過程中承認偷拍4段影片，也曾傳送「還是妳想紅」、「那我傳網」等訊息給小美，甚至逼迫女方如果不同意再次發生性關係或拍攝裸體畫面，就要把不雅影片散布到網路上，這些文字內容衡諸社會一般通念，足以使女方達到心生畏懼之程度，最終依成年人故意對少年犯散布竊錄他人非公開活動及身體隱私罪、脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號未遂罪、以其他違反本人意願之方法使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪，各別判處有期徒刑8個月、3年7個月、3年8個月，合併應執行有期徒刑4年，全案仍可上訴。

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