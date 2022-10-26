與16歲少女滾床「不拍就分手」　逼拍性愛片...變態工程師下場曝

▲工程師以情緒勒索的方式，迫使少女拍攝不雅影片、照片。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台中報導

葉姓工程師透過遊戲軟體認識一名16歲少女，後來還與對方交往，不料上摩鐵時，竟威脅愛他就要答應他，不拍就分手，迫使少女拍攝性愛影片，還要對方自行愛撫、自慰。台中地院近日審結，依犯引誘使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪，判處葉男有期徒刑3年8月。

判決書指出，葉男在去年6月認識一名當時16歲的少女，並與她交往，結果他在去年8月31日，於台中某間摩鐵中表示，如果少女愛他，就要同意拍攝性愛影片、還說這在情侶間很正常。少女因情竇初開，又害怕被分手，同意葉男的請求，遭拍攝4段影片。

葉男又在去年10月17日再次表示「愛他就要答應他」，逼迫少女自拍全裸照片2張，後來還變本加厲，迫使少女拍攝2段自行愛撫、自慰的影片給他。

少女表示，當時她怕拒絕葉男，會讓對方情緒低落，進而做出偏激的行為，所以才答應葉男的要求。葉男則供稱，由於雙方是遠距離戀愛，沒有辦法常見面，他對於另一半占有慾望比較強烈，所以希望少女把性交過程拍下來，在無法見面的時候，能夠供他自慰使用。

法官認為，葉男利用少女情竇初開、年幼可欺，判斷力、自我保護能力都不成熟，而引誘使少女拍攝4段性愛影片、2段自慰影片，以及2張裍照，導致身心受創，而葉男犯後仍圖僥倖，避重就輕，未能坦承全部犯行，因此依犯引誘使少年被拍攝性交行為之電子訊號罪，判處葉男有期徒刑3年8月，可上訴。