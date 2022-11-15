苗栗已查獲20餘件賄選案　檢察總長4度赴苗栗慰勉

▲檢察總長邢泰釗於15日，偕同高等檢察署檢察長張斗輝、警政署長黃明昭及刑事局長李西河等重要幹部，至苗栗縣警察局訪視並辦理查察賄選座談。（圖／苗栗縣警察局提供）



記者蔡文淵／苗栗報導

年底地方公職人員選舉已進入最後階段，本次苗栗縣縣長選舉選戰激烈；最高檢察署檢察總長邢泰釗於11月15日，偕同高等檢察署檢察長張斗輝、警政署長黃明昭及刑事局長李西河等重要幹部，至苗栗縣警察局訪視座談，慰勉苗栗地區查賄團隊之辛勞。

邢泰釗表示，今天是第4度來到苗栗地區慰勉查賄工作，每次都能感受到檢察官辦案士氣高昂，也為警察、調查站及專勤隊等查賄團隊認真負責的精神致敬。

檢察總長除感謝警察同仁近期為繁重選舉安維勤務辛勞付出，偵破詐欺集團及人口販運案件努力，並期勉團隊積極查賄斷根，為高素質國民優化選舉環境，真正選賢與能。在選舉最後階段，絕對不能掉以輕心，要持續宣導反賄，深耕密植布雷，嚴正執法把關，以積極查辦態度展現查賄決心。

苗栗縣警察局表示，已與相關友軍單位全面建立聯絡熱線，凝聚查賄能量，聚焦打擊不法；截至本月15止，該局已由苗栗地檢署指揮調查20餘件賄選案，傳喚通知百餘人到案說明，其中以現金買票最多，苗栗地檢署更迅速起訴現金買票3件。該局將持續督屬淨化選前治安，嚴防各種不法手段影響選舉，全力打擊賄選，確保選舉圓滿平順！

▲▼檢察總長邢泰釗於15日，偕同高等檢察署檢察長張斗輝、警政署長黃明昭及刑事局長李西河等重要幹部，至苗栗縣警察局訪視並辦理查察賄選座談。（圖／苗栗縣警察局提供）





