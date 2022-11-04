還沒賄選就被抓！備高檔茶葉+醃豬肉買票　鄉代候選人8萬交保

▲苗栗地檢署查獲泰安鄉民代表吳姓候選人以茶葉、醃豬肉預備賄選，法院裁定吳男8萬元交保。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗地檢署接獲情資，苗栗縣泰安鄉第三選區鄉民代表吳姓候選人預備以茶葉、醃豬肉賄選，專案小組昨(3)日發動搜索，傳喚吳姓候選人及6名選民到案，並查扣茶葉105包、醃豬肉156罐、選民名冊2份，訊後法院裁定吳姓候選人8萬元交保候傳，其餘涉案人分別限制住居及請回。

苗栗地檢署由張智玲檢察官指揮苗栗縣警察局刑事警察大隊、竹南分局、法務部調查局苗栗縣調查站、中部地區機動工作站、內政部入出國及移民署苗栗專勤隊，共同偵辦苗栗縣泰安鄉第三選區鄉民代表吳姓候選人涉嫌預備以茶葉(每斤約新台幣1200元至2200元)、醃豬肉(每罐300元)賄選。向法院聲請搜索票獲准後，專案小組於昨（3）日持搜索票發動搜索，並傳喚吳姓候選人、收受賄賂之選民6名到案說明。

經檢察官訊問釐清案情後，查扣茶葉105包、醃豬肉156罐、選民名冊2份，並認為吳姓候選人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，向苗栗地方法院聲請羈押禁見，法院訊問後裁定以8萬元交保候傳，其餘涉案人分別限制住居及請回。

苗栗地檢署表示，將持續以團隊辦案模式整合轄內檢、警、調人力資源，加強賄選查察，藉以維護選舉之公平、公正，絕不使心存僥倖者有機可乘。苗檢也呼籲，所有檢舉賄選案件均有嚴謹之保密措施，請民眾勇於檢舉不法（檢舉專線：0800-024099按4），共同為乾淨選舉努力。