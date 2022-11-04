柬埔寨販運集團少女共犯落網　被害人躲泰國15天...母匯錢救人

▲苗栗地檢署偵破柬埔寨人口販運集團，拘提2人到案，1人收押、1人責付。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗地檢署由張文傑檢察官指揮彰化縣警察局刑事警察大隊、移民署苗栗縣專勤隊、刑事警察局電信偵查大隊，於11月3日兵分多路，拘提、搜索人蛇集團旗下2名成員。檢察官訊後認定其中溫男涉嫌違反組織犯罪防制條例、意圖營利以詐術使人出國罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯、證人之虞及滅證之事實，向法院聲請羈押禁見獲准。

苗栗地檢署表示，本件犯罪集團係採「豬仔一條龍」服務，並吸收白牌車司機，由柬埔寨成員以招待旅遊、輕鬆賺取高薪等幌子招募受騙被害人上鉤後，再由在臺灣之溫姓男子負責載送被害人辦理護照，並送往集團成員位在頭份之住處，或是竹南鎮內之網咖住宿，直至出國當日再由溫男駕車，搭載王姓少女與被害人前往桃園國際機場搭機出境。

但檢方為保護涉案少女，對相關案情不願具體說明。

專案人員透露，本案其中一位被害人搭機至泰國曼谷後，搭乘計程車前往柬埔寨路途，因警覺受騙而要求該司機在中途下車，在泰國躲藏15日後，方在其母匯錢協助下，自行購票搭飛機返台。

苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋表示，該犯罪集團從今年7月至8月間，已成功載送至少2位被害人出國，苗檢將持續擴大偵辦其他在台及滯留柬埔寨之犯罪集團成員，並會同警政、外交單位，持續營救被害人，以徹底瓦解犯罪集團。