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苗栗1天3賄選　「假愛心真買票」捐款社團換支持...候選人交保

▲▼苗栗地檢署14日一口氣查獲3起賄選案，分別是通霄鎮長、縣議員及卓蘭鎮民代表候選人涉賄選。（圖／記者蔡文淵攝）

▲苗栗地檢署14日一口氣查獲3起賄選案，分別是通霄鎮長、縣議員及卓蘭鎮民代表候選人涉賄選。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

距離投票日不到2週，苗栗地檢署昨(14)日一口氣查獲苗栗縣通霄鎮長、苗栗縣第一選區縣議員、卓蘭鎮民代表等3選舉，分別傳出以現金買票、捐助協會社團現金賄選的案件，共傳喚43人到案，主要涉案人分別以3萬、2萬及20萬元交保。

苗檢蘇皜翔檢察官指揮法務部調查局苗栗縣調查站、中部地區機動工作站、台中市調查處、新竹市調查站、新竹縣調查站、航業調查處台中調查站、苗栗縣警察局刑事警察大隊，偵辦張姓男子涉嫌為通霄鎮長張姓候選人以每票500元金賄選。

專案小組14日發動搜索及傳喚張男等共22人到案說明。檢察官複訊後，認為張男涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知3萬元交保，其餘21人請回。

張亞筑檢察官指揮苗栗縣調查站、苗栗警分局、內政部移民署苗栗專勤隊，偵辦苗栗縣議員第一選區羅姓候選人每次以1000元至6000元不等金額，假借捐助選區內社區發展協會、歌唱班名義現金賄選。

專案小組於14日發動搜索及傳喚羅姓候選人及證人6名到案說明，並查扣賄選款項6000元。檢察官複訊後，認為羅姓候選人涉犯公職人員選舉罷免法第102條第1項第1款對團體、機構假借捐助名義投票行賄罪之犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知20萬元交保。

邱舒虹檢察官指揮苗栗縣調查站、大湖警分局，偵辦卓蘭鎮民代表李姓候選人及涉嫌收受賄賂之選民共14人到案說明，同時查扣現金賄選及不法政治獻金款項合計94萬3400元。

經檢察官漏夜偵訊後，認為李姓候選人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪及政治獻金法第26條第1項未經許可設立專戶而收受政治獻金等罪之犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，准予交保20萬元並限制住居，選民則分別限制住居或請回。苗栗地檢署表示，將進一步追查用以賄選的金錢與查扣不法政治獻金的關連性。

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