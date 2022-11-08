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參選市代堂哥幫買票！統包式每家3000元　選民收到錢都認了

▲▼苗栗地檢署第三波賄選起訴，黃姓男子以每戶3000元代價替參選市民代表的堂弟買票，遭苗檢起訴。（圖／記者蔡文淵攝）

▲苗栗地檢署第三波賄選起訴，黃姓男子以每戶3000元代價替參選市民代表的堂弟買票，遭苗檢起訴。（圖／記者蔡文淵攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗地檢署查獲苗栗市第4選區市民代表候選人現金賄選案，黃姓男子於今年9月間以每戶3000元替參選苗栗市民代表的堂弟買票，10月20日傳喚相關涉案人，11月8日偵查終結，將候選人的堂哥提起公訴，本件也是苗栗地檢署第三件賄選起訴。

苗栗地檢署表示，蔡明峰檢察官指揮苗栗縣警察局刑事警察大隊、苗栗分局、法務部調查局苗栗縣調查站及內政部移民署苗栗縣專勤隊共同偵辦，黃姓男子為其參選苗栗市民代表的堂弟現金賄選案，於查得黃某於111年9月間以每戶新台幣3000元為代價，先後向曾姓、劉姓、賴姓選民行賄（其中曾姓選民拒收），希望該等選民全戶投票支持他參選市民代表的堂弟。

苗栗地檢署於10月20日將相關涉案人傳喚到案，黃姓男子及劉姓、賴姓選民均坦承犯行，並提出6000元賄款扣押，檢察官考量黃男犯後坦承犯行、態度良好，起訴同時也建請法院依法減刑；劉姓、賴姓選民部分則給予不起訴處分。

苗栗地檢署表示，距離投票日不到3週，激烈的選情成為容易誘發賄選的導火線，若以賄賂或不正利益作為換取選票的對價，係破壞選舉之公平，斲傷清明之政治，民眾若發現賄選情事，請嚴正拒絕賄選並勇於檢舉不法，苗栗查賄團隊也會持續精進查察策略與人力配置，共同為乾淨選舉努力。

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