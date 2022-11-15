新北第6選區／蔡明璋得潘懷宗推薦函！蔣萬安拍片挺金瑞龍連任

▲蔡明璋、張志豪車掃獲得加持。（圖／翻攝自Facebook／蔡明璋、張志豪 中和發言人）

網搜小組／鄺郁庭報導

距離月底九合一選舉僅剩11天！新北市第6選區（中和區）多位市議員候選人都獲得加持，蔡明璋不僅有新黨秘書長潘懷宗、台北市議員侯漢廷蒞臨車講拉抬聲勢，還有潘懷宗的推薦函；金瑞龍PO出台北市長候選人蔣萬安支持他連任、特地錄製的影片；張志豪則有發言人學長阮昭雄議員一起站路口、車掃。

新黨巿議員候選人蔡明璋13日進行競選總部車隊遊行，邀請到新黨秘書長潘懷宗、台北市議員侯漢廷蒞臨車講、拉抬聲勢，又在15日PO出一封推薦信，感動表示，「感謝潘懷宗秘書長專程至明璋的競選總部陪同車隊拜票，並特別寫了推薦函強力推薦！感激萬分～」

想挑戰連任的國民黨候選人金瑞龍則在15日貼出一段影片，「謝謝萬安親自錄影片，支持我連任！」只見蔣萬安誇讚金瑞龍是一位「實在做事、認真負責的好議員」，除了充滿愛心及服務熱忱，也堅持實現對的事、好的政策，期許未來自己能和金議員一起合作，讓雙北共榮共好。

另一位努力拼連任的民進黨候選人張志豪也在15日發文，「選舉倒數11天，今天志豪的發言人學長，阮昭雄議員，來到中和陪志豪在路口一起跟大家問好，看到我們的朋友歡迎跟我們打招呼喔～」除了跟民眾打招呼，兩人還一起車掃，度過一個充實的上午。