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已爆3例流感重症「疫苗打氣旺」　莊人祥：還有104萬劑庫存

▲▼11/8中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

根據疾病管制署統計，本流感季自今年10月以來已經有3例流感併發重症個案，都感染A型流感H3N2且沒有接種疫苗，其中2名70歲以上長者死亡。疾管署副署長莊人祥今（15）日表示，國內今年總計採購629萬劑公費流感疫苗，到目前為止使用已逾8成，剩下104萬劑，也預期後續接種點會陸續減少，提醒符合資格民眾若有意願接種，前往醫療院所之前可事先確認疫苗供應狀況。

國內經歷2年多新冠疫情，防疫措施間接讓其他呼吸道傳染疾病幾乎沒有出現，近期新冠疫情下降，國內也著手各項防疫鬆綁，就擔心過去這段期間流感等病毒沒有流行，累積出「免疫負債」，許多人體內沒有相關抵抗力，許多專家疾呼今年一定要當心冬季流感、呼吸道融合病毒、肺炎鏈球菌等病菌找上門；而國內今年流感疫苗打氣也確實相當旺。

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國內公費流感疫苗10月1日起分兩階段開打，疫苗使用率已經超過8成，外界關心是否還會增加採購流感疫苗？莊人祥說明，今年總計採購629萬劑，到目前已經打了525萬，還剩下104萬劑左右。

其實629萬已經是增購過的數字，莊人祥解釋，今年原本採購609萬劑，已經於10月27日完成配送各地，因為今年流感疫情比過去兩年嚴重，且民眾打氣也比較好，額外增購20萬劑流感疫苗，今天已經全數配送到衛生局。

但莊人祥也說，往年公費流感疫苗接種人數，到了11月、12月就會慢慢下降，每年也都會打到過完年之後，接種計畫會執行到疫苗用盡為止。一開始各縣市很多醫療院所參加接種，現在疫苗數量變少會陸續縮減接種點，提醒民眾接種前還是要先確認。

疾管署指出，本流感季累計3例流感併發重症確定病例，均感染H3N2且均未接種本流感季疫苗，年齡分別為未滿5歲幼童及2位70歲以上長者；其中2例長者皆具潛在病史且死亡。

莊人祥表示，目前社區流感病毒檢出情況持平，驗出型別以A型H3N2為主；另因為流感和新冠疫情趨勢比較難區分，近1周門急診類流感就診人次略降，從高峰開始下降，但仍高於2020年及2021年同期。

莊人祥也提到，由於A型H3N2常侵襲老年人，且感染致死率也會比B型或A型H1N1嚴重一點，要再提醒高齡長者盡速接種疫苗，好及早獲得保護力。至於新冠肺炎的確診者，只要在自主健康管理期滿之後，就可以接續接種流感疫苗。

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