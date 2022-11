「拜習會」白宮新聞稿有重要微變化　黃奎博：給民進黨政府的暗示

▲「拜習會」首次面對面。(圖/路透)

記者任以芳/北京報導

「拜習會」昨14日進行3小時又12分鐘的談話,會後雙方各自發佈新聞稿,在「台灣問題」上依然堅持不同立場,但仔細觀察白宮發布內容有出現些許變化。對此,台灣學者黃奎博今(15日)接受《東森新媒體ETtoday》訪問分析,以往華府針對北京都是使用「堅決反對『片面』改變現狀」,這次使用「反對『任何一方』改變現狀」的說法,言下之意也是暗示民進黨政府,至於中美在涉台整體策略依舊是「鬥而不破,各說各話」。

「習拜會」昨天傍晚5時30分正式登場,於晚間20時48分結束後昨晚,中美元首第一次「面對面」會談超過3小時,首先聚焦「中美關係向上提升」,並切認同雙方保持良性溝通,防止誤判衝突。針對兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作達成一致,鼓勵擴大兩國各領域人員交往。這次「拜習會」整體氛圍充滿積極訊號,唯獨在「台灣問題」還是各吹各的調。

▲「拜習會」之後,白宮發布新聞稿出現微變化。(圖/翻攝美國白宮官網)

對此,國立政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、外交學系副教授黃奎博接受訪問時指出,看似中美涉台議題各有立場,白宮發布新聞稿卻出現一些變化,可能來自北京壓力。

黃奎博進一步分析,這幾年華府針對北京對台政策的慣用語大多使用「..the United States opposes any unilateral changes to the status quo by either side…」,也就是「反對『片面』改變台海現狀」。

從這次白宮發布新聞稿第三段內文卻出現「…the United States opposes any unilateral changes to the status quo by either side…」,指的是「美國反對『任何一方』單方面改變現狀」。

▲ 拜習會後,白宮發出新聞稿出現些微變化 。(圖/路透)

回顧前五次「拜習會」,第三次視訊會議、第四次通話、第五次通話都有涉及台灣問題,白宮發布的新聞稿強調,「堅決反對『片面』改變現狀或破壞台海和平穩定行為」或「美方對台政策不變,反對『片面』改變台海現狀。」

黃奎博指出,「過去幾年華府常使用反對『片面』改變台海現狀,明顯說給北京聽。這次改成反對『任何一方』單方面改變台海現狀,可能受到北京壓力,也是給民進黨政府一個軟性暗示。」

但對照過去美國歷任總統和國務院用語習慣,黃奎博也說,「之前也曾出現『反對任何一方改變台海現狀』的說法,只是近幾年沒有看見。這次再次出現,也是暗示『北京不武、台灣不獨』,不要輕舉妄動。」

談到如何看待「拜習會」整體氛圍?黃奎博指出,給外界的印象是在和平理性的情況下「求同存異」。某些議題雙方可繼續協商合作,某些議題依然不可妥協,中美必須持續對話,同時設立護欄「管控」分歧的議題領域。「但中美在涉台的整體策略卻是『鬥而不破,各說各話』。」