「拜習會」白宮新聞稿有重要微變化　黃奎博：給民進黨政府的暗示

▲「拜習會」首次面對面。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

「拜習會」昨14日進行3小時又12分鐘的談話，會後雙方各自發佈新聞稿，在「台灣問題」上依然堅持不同立場，但仔細觀察白宮發布內容有出現些許變化。對此，台灣學者黃奎博今（15日）接受《東森新媒體ETtoday》訪問分析，以往華府針對北京都是使用「堅決反對『片面』改變現狀」，這次使用「反對『任何一方』改變現狀」的說法，言下之意也是暗示民進黨政府，至於中美在涉台整體策略依舊是「鬥而不破，各說各話」。

「習拜會」昨天傍晚5時30分正式登場，於晚間20時48分結束後昨晚，中美元首第一次「面對面」會談超過3小時，首先聚焦「中美關係向上提升」，並切認同雙方保持良性溝通，防止誤判衝突。針對兩國公共衛生、農業和糧食安全對話合作達成一致，鼓勵擴大兩國各領域人員交往。這次「拜習會」整體氛圍充滿積極訊號，唯獨在「台灣問題」還是各吹各的調。

▲「拜習會」之後，白宮發布新聞稿出現微變化。（圖／翻攝美國白宮官網）

對此，國立政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、外交學系副教授黃奎博接受訪問時指出，看似中美涉台議題各有立場，白宮發布新聞稿卻出現一些變化，可能來自北京壓力。

黃奎博進一步分析，這幾年華府針對北京對台政策的慣用語大多使用「..the United States opposes any unilateral changes to the status quo by either side…」，也就是「反對『片面』改變台海現狀」。

從這次白宮發布新聞稿第三段內文卻出現「…the United States opposes any unilateral changes to the status quo by either side…」，指的是「美國反對『任何一方』單方面改變現狀」。

▲ 拜習會後，白宮發出新聞稿出現些微變化 。（圖／路透）

回顧前五次「拜習會」，第三次視訊會議、第四次通話、第五次通話都有涉及台灣問題，白宮發布的新聞稿強調，「堅決反對『片面』改變現狀或破壞台海和平穩定行為」或「美方對台政策不變，反對『片面』改變台海現狀。」

黃奎博指出，「過去幾年華府常使用反對『片面』改變台海現狀，明顯說給北京聽。這次改成反對『任何一方』單方面改變台海現狀，可能受到北京壓力，也是給民進黨政府一個軟性暗示。」

但對照過去美國歷任總統和國務院用語習慣，黃奎博也說，「之前也曾出現『反對任何一方改變台海現狀』的說法，只是近幾年沒有看見。這次再次出現，也是暗示『北京不武、台灣不獨』，不要輕舉妄動。」

談到如何看待「拜習會」整體氛圍？黃奎博指出，給外界的印象是在和平理性的情況下「求同存異」。某些議題雙方可繼續協商合作，某些議題依然不可妥協，中美必須持續對話，同時設立護欄「管控」分歧的議題領域。「但中美在涉台的整體策略卻是『鬥而不破，各說各話』。」