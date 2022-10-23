跳傘員重摔身亡！特技出錯「失控盤旋」畫面曝　全場驚恐尖叫

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國田納西州21日一場高中校際美式足球賽前安排跳傘表演，其中一名專業跳傘員嘗試特技動作時發生意外，當場重摔地面，送醫宣告不治。現場觀眾目睹他在空中失控盤旋到墜地的過程，頓時傳出此起彼落的驚叫聲。

根據《每日郵報》，田納西州華盛頓郡大衛克羅克特高中（DCHS）及丹尼爾布恩高中（DBHS）的年度校際美式足球賽「火槍盃」（Musket Bowl）21日舉行，賽前餘興節目邀請跳傘表演團，55歲跳傘員謝菲爾德（Richard Sheffield）便是其中一員。

謝菲爾德跳傘經驗豐富，一家人都熱愛這項運動，21日演出中嘗試特技著陸時卻發生意外，影片中可見他在球場上空失控盤旋數圈，還可聽見觀眾驚恐的尖叫聲，事發後全場議論紛紛，不斷抬頭張望。

▲ 謝菲爾德有豐富跳傘經驗，特技表演中不幸身亡。（圖／翻攝自臉書）

謝菲爾德從高空摔落體育場後方地面，馬上被送往醫院，但仍宣告死亡。他生前和結縭38年的妻子金（Kim）育有一對雙胞胎兄弟，兒子斯泰西（Stacey）在臉書悲痛證實，「今天感覺不太真實，是我一生中最難熬的一天。昨天我們失去生命中最重要的人之一，也就是我的父親」，並PO出謝菲爾德生前跳傘的照片。

斯泰西提到，能和爸爸一起玩跳傘很酷，而爸爸生前最愛追求快速，最終也如此離開，儘管在外人眼中看來很瘋狂，「但爸爸過著很充實的生活，也教導我們效仿。」

斯泰西的手足凱西（Casey）說明，爸爸在他們7歲時就教他們跳傘，認為他十分清楚跳傘的風險，但還是想享受生活，且活得毫無遺憾。

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