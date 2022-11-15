海灘「沖來3具血屍」遊客超淡定！穿比基尼繼續玩　離譜畫面曝光

▲墨西哥海灘沖來3具屍體，一旁遊客卻超級淡定。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

墨西哥阿卡普科（Acapulco）一處沙灘周末擠滿了遊客，結果卻有3具屍體被沖上岸，有的身上有彈孔，還有一具手腳被反綁在水泥錨上。更可怕的是，警方到達後並未封鎖現場，一旁穿著比基尼、海灘褲的遊客們貌似早已見怪不怪，全都超淡定地繼續玩水、曬太陽。

根據《太陽報》報導，阿卡普科一處沙灘周末突然出現3具屍體，其中兩具是12日被沖上岸邊，一具趴在沙灘上，另一具則是手腳被捆綁在一根水泥錨（cement anchor）上面，死狀相當悽慘；還有一具是在13日被發現，脖子後方還有明顯彈孔。

▲遊客彷彿沒有看到一旁的屍體，警方也未封鎖現場。（圖／翻攝自推特）



更可怕的是，警方和檢察官抵達後並未封鎖現場，而是在眾目睽睽下開始拍照調查，也沒有圍起任何封鎖線，一旁的遊客更是相當淡定，就連帶著小孩的家庭也都穿著比基尼、沙灘褲，彷彿沒發生任何事，繼續在海邊玩或坐在沙灘上曬太陽。

網友紛紛在推特表示，「遊客感覺並不意外」、「海水沙灘比眼前的屍體更吸引人」、「這畫面真的太荒謬了」。事實上，阿卡普科曾是吸引許多好萊塢明星前往的渡假勝地，但隨著當地犯罪率節節高升，觀光榮景已一去不復返。

根據統計，阿卡普科在2019年被列為全球第7大「死亡人數」最多城市，它在2016年發生至少918起謀殺案，居全球之冠。如今，很少國際觀光客會到阿卡普科旅遊，多半都是墨西哥當地人，但城市的惡名多年來依舊沒有改善，光是2022年的前4個月，就有超過120起謀殺案發生。

►更多熱門國際新聞

死亡自拍！他急墜12公尺岩壁「爆頭慘死」 海灘慶祝竟送命

女兒與男友私奔！父敲門才發現「已被分屍成35塊」 丟森林找不回

女大生在家遭闖入硬上！男吞壯陽藥洩慾 她私處大出血慘死