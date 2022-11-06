25歲正妹詭死！酒吧上計程車失蹤「隔天陳屍公路旁」　騎士嚇壞

▲ 亞莉阿德娜搭上計程車後失蹤，隔天被發現時已經死亡。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

墨西哥發生一起震驚社會的命案，25歲女子亞莉阿德娜（Ariadna Fernanda López Díaz）日前赴酒吧狂歡，卻在搭上回家的計程車後失聯，隔天有人在85公里外一條公路上驚見一具女屍，已經證實就是失蹤的亞莉阿德娜，掀起全民公憤。

根據《太陽報》，亞莉阿德娜10月30日晚間赴墨西哥城拉康得薩（La Condesa）一家酒吧，和友人一同享受狂歡，離開時在酒吧外搭上計程車，卻再也沒有回家。心急的家屬通報失聯，也將她的照片PO上網協尋，卻遲遲等不到消息。

隔天一群單車騎士在墨西哥城以南85公里的莫雷洛斯州一條公路上發現一具女屍，嚇得馬上報警，也拍下死者身上的刺青放上網路，希望找到親友前來指認。警方趕到後則將遺體運離進行驗屍，2日證實死者就是亞莉阿德娜。

Fue identificada la joven como Ariadna Fernanda López Diaz, de 25 años de edad, quien el 30 de octubre salió a un bar de la Ciudad de #México y apareció sin vida con varios golpes a un costado de la carretera La Pera-#Cuautla en el municipio de #Tepoztlán. #JusticiaparaAri pic.twitter.com/4MHy3aUQf5 — El Dato Noticias Morelos (@eldatomx) November 3, 2022

突如其來的死訊令亞莉阿德娜親友憤怒不已，要求討回公道，誓言將兇手繩之以法，否則絕不罷休。友人透露，亞莉阿德娜的母親近期才因癌症過世，但其他家人會緊盯調查進度，也向意外發現遺體的單車騎士表示感謝。

墨西哥不斷發生針對女性的暴力事件，亞莉阿德娜的死再度掀起群眾怒火，在社群媒體上受到高度關注，網友紛紛為她哀悼，並要求當局伸張正義。但當地警方截至目前未逮捕任何嫌犯，相關調查仍在進行。

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