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死亡自拍！他急墜12公尺岩壁「爆頭慘死」　海灘慶祝竟送命

▲▼巴西33歲男子伊戈爾（Igor de Oliveira Rodrigues Dias）自拍摔死。（圖／翻攝推特）

▲伊戈爾在海邊岩壁上自拍時墜落死亡。（圖／翻攝推特）

記者吳美依／綜合報導

巴西里約發生悲劇事件，33歲的伊戈爾（Igor de Oliveira Rodrigues Dias）和友人前往海灘，慶祝找到理想的新工作，他一時興起爬上岩壁自拍，卻突然重心不穩滑倒，墜下40英尺（約12公尺），頭部猛撞下方岩石，當場慘死。

綜合外媒報導，本案10日下午5時左右發生在知名觀光景點喬廷加海灘（Joatinga Beach），消防隊接獲通報迅速抵達，但只能宣告伊戈爾場死亡，接著利用直升機把遺體運離。

伊戈爾畢業於里約熱內盧聯邦大學（Federal University of Rio de Janeiro），擁有雙碩士學位，他是家中獨子，一直都很認真讀書，並且成為一位物流分析師，前途一片光明。

母親路易莎（Luiza Rodrigues）回憶，兒子當天早上才和新公司簽約，所以才和朋友去海灘慶祝，她在意外發生前不久才與伊戈爾聯繫，「我問他在哪裡，他說他在海灘上，但我不知道為什麼他決定爬上那塊很高的岩石。」父親喬納斯（Jonas Dias）直言無法接受兒子比自己更早離世，「這是一場悲劇。」

里約消防局發言人法比歐（Fabio Contreiras）提醒民眾注意安全，不要為了讚數冒生命危險，「永遠不要靠近岩壁邊緣，如果必要的話，請別人幫忙拍照。」

西班牙米格爾．埃爾南德斯大學（Miguel Hernández University of Elche）2021年研究指出，2008年1月至2021年7月期間，一共379人在拍攝風景照片時意外死亡，平均每13天發生一例。在案件發生地點方面，印度以100件排名第一，美國以39件位居第二，巴西排名第五。2020年另一項研究發現，自拍造成的死亡人數比鯊魚攻擊更多。

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